Πανηγυρικό είναι το κλίμα στο Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για εκεχειρία και επιστροφή όλων των ομήρων. Οι οικογένειες των απαχθέντων βγήκαν στην πλατεία των ομήρων στο Τελ Αβίβ, με αμερικανικές σημαίες και σαμπάνιες για να γιορτάσουν. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στη Γάζα, με τους Παλαιστινίους να βγαίνουν επίσης στους δρόμους και να χορεύουν.

«Ο Ματάν γυρίζει σπίτι!», φώναξε η Ισραηλινή Έιναβ Ζανγκάουκερ, μια μητέρα που περιμένει εδώ και δύο χρόνια να επιστρέψει ο γιος της. Υψώνοντας τα χέρια της στον ουρανό φώναξε «ευχαριστώ». «Θέλω να μυρίσω τη μυρωδιά του», είπε στους δημοσιογράφους για τον γιο της. «Αν έχω ένα όνειρο, είναι να βλέπω τον Ματάν να κοιμάται στο κρεβάτι του».

Στις εικόνες των πρακτορείων, οι οικογένειες των ομήρων και οι υποστηρικτές τους, με δάκρια στα μάτια, αγκαλιάζονται, για τον αγώνα τους για την απελευθέρωση των ομήρων που λαμβάνει τέλος.

🚨#AlertaADN



Familiares de los rehenes secuestrados por Hamás celebran el acuerdo anunciado esta tarde en el monumento conocido como "Hostages Square", en Tel Aviv, Israel



📹: REUTERS pic.twitter.com/ALctBx8y6n — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2025

«Για δύο χρόνια αγωνίζομαι για τη ζωή του άντρα μου», έγραψε στο Instagram και η Ρεμπέκα Μπόμποτ, που περιμένει με αγωνία την επιστροφή του συζύγου της, που είναι όμηρος της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι οικογένειες ευχαριστούν θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς πιστεύουν πως άσκησε πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη συμφωνία. Ένα άτομο που βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει, φόρεσε μια στολή με τον Τραμπ, κυματίζοντας αμερικανικές σημαίες, ενώ άλλοι φώναζαν πως του αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης.

Τραγούδια και χοροί στους δρόμους της Γάζας

Και οι Παλαιστίνιοι υποδέχτηκαν ένθερμα τη συμφωνία για εκεχειρία, που θα βάλει τέλος στα δεινά τους. Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους, χορεύοντας και τραγουδώντας.

People in Gaza took to the streets at 3 a.m. to celebrate the news of a ceasefire agreement. As we await more developments, we recommit to holding Trump, the U.S., and Israel to the terms of the proposed agreement, and we rejoice and breathe a deep sigh of relief with the people… pic.twitter.com/lB7JSoOTBi — Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) October 9, 2025

In pictures: Palestinians and Israelis celebrate the first phase of the peace deal signed by Hamas and Israel, which aims to bring an end to Israel's carnage in besieged Gaza and release the captives https://t.co/oBPN0xIahM pic.twitter.com/kspg8TKgnx — TRT World (@trtworld) October 9, 2025

As news of an impending deal broke, crowds in Gaza poured into the streets to celebrate. The main video circulating across Arabic-language media shows Gazans chanting: “Jew, Jew, remember Khaybar!” — a direct threat to repeat the 7th-century massacre of Jews by Muslims. pic.twitter.com/Gm0Q6fZXQ1 — The Israel Files (@theisraelfiles) October 9, 2025

