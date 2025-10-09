Λογαριασμός
Δάκρυα χαράς και χοροί στους δρόμους: Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τη συμφωνία (Εικόνες και βίντεο)

Σαμπάνιες και αμερικανικές σημαίες στο Τελ Αβίβ, χοροί και τραγούδια στη Γάζα - Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιορτάζουν και υποδέχονται ένθερμα τη συμφωνία 

Ισραήλ

Πανηγυρικό είναι το κλίμα στο Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για εκεχειρία και επιστροφή όλων των ομήρων. Οι οικογένειες των απαχθέντων βγήκαν στην πλατεία των ομήρων στο Τελ Αβίβ, με αμερικανικές σημαίες και σαμπάνιες για να γιορτάσουν. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στη Γάζα, με τους Παλαιστινίους να βγαίνουν επίσης στους δρόμους και να χορεύουν

«Ο Ματάν γυρίζει σπίτι!», φώναξε η Ισραηλινή Έιναβ Ζανγκάουκερ, μια μητέρα που περιμένει εδώ και δύο χρόνια να επιστρέψει ο γιος της. Υψώνοντας τα χέρια της στον ουρανό φώναξε «ευχαριστώ». «Θέλω να μυρίσω τη μυρωδιά του», είπε στους δημοσιογράφους για τον γιο της. «Αν έχω ένα όνειρο, είναι να βλέπω τον Ματάν να κοιμάται στο κρεβάτι του».

Στις εικόνες των πρακτορείων, οι οικογένειες των ομήρων και οι υποστηρικτές τους, με δάκρια στα μάτια, αγκαλιάζονται, για τον αγώνα τους για την απελευθέρωση των ομήρων που λαμβάνει τέλος. 

Ισραήλ

Ισραήλ

Ισραήλ

Ισραήλ

Ισραήλ

Ισραήλ

«Για δύο χρόνια αγωνίζομαι για τη ζωή του άντρα μου», έγραψε στο Instagram και η Ρεμπέκα Μπόμποτ, που περιμένει με αγωνία την επιστροφή του συζύγου της, που είναι όμηρος της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. 

Οι οικογένειες ευχαριστούν θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς πιστεύουν πως άσκησε πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη συμφωνία. Ένα άτομο που βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει, φόρεσε μια στολή με τον Τραμπ, κυματίζοντας αμερικανικές σημαίες, ενώ άλλοι φώναζαν πως του αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης.

Τραγούδια και χοροί στους δρόμους της Γάζας

Και οι Παλαιστίνιοι υποδέχτηκαν ένθερμα τη συμφωνία για εκεχειρία, που θα βάλει τέλος στα δεινά τους. Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους, χορεύοντας και τραγουδώντας. 

