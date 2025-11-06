Βίντεο από ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ - Προειδοποίηση IDF για εκκένωση 5ης περιοχής

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια πόλη Tayr Debba. Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους κατοίκους της πόλης ότι επρόκειτο να επιτεθεί σε μια βάση της Χεζμπολάχ.

غارة عنيفة.. لحظة استهداف المبنى المهدد في طيردبا pic.twitter.com/5HAxG2ChhE November 6, 2025

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τέταρτη περιοχή στο νότιο Λίβανο, πριν από αεροπορική επιδρομή σε υποδομές της Χεζμπολάχ. Οι κάτοικοι της πόλης Kfar Dounine έχουν λάβει οδηγίες να απομακρυνθούν 500 μέτρα από την περιοχή.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, αφού προειδοποίησε τους κατοίκους τεσσάρων πόλεων στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν. Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για τις περιοχές Zawtar al-Sharqiyah, Ayta al-Jabal, Taybeh και Tayr Debba.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», προειδοποίησε προηγουμένως ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Οι προειδοποιήσεις εκκένωσης από το Ισραήλ πριν από τις επιθέσεις στο Λίβανο ήταν σχετικά σπάνιες από την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024. Η τελευταία τέτοια προειδοποίηση εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου πριν από τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.

Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Νετανιάχου για Γάζα και Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 18:00 στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι εύθραυστες εκεχειρίες στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και σε άλλα μέτωπα, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel.

Χεζμπολάχ: Διακηρύσσουμε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθούμε κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ διακήρυξε από τη μεριά της το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ και ανέφερε ότι θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό, ενώ απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου συνεχίζονται.

Σε «ανοικτή επιστολή» που απευθύνεται προς τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου - και δηλώνοντας ότι τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024 - η Χεζμπολάχ διακήρυξε ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.