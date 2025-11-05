Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της επίλεκτης Δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ.

Το συγκλονιστικό βίντεο από την επίσημη σελίδα του ισραηλινού στρατού στο Χ δείχνει ότι η πρώτη ρουκέτα δεν κατάφερε να πετύχει το αυτοκίνητο για λίγο, αλλά η δεύτερη, λίγα μέτρα παρακάτω, ήταν φονική.

צה״ל חיסל מחבל מיחידת ׳כוח רדואן׳ בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: כ-20 מחבלים חוסלו בחודש האחרון



צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את חסין ג׳אבר דיב, מחבל ביחידת ׳כוח רדואן׳ של ארגון הטרור חיזבאללה, שקידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל… pic.twitter.com/TDNk4w85j4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Χουσεΐν Τζάμπερ Ντιμπ, το μέλος που σκοτώθηκε, είχε «σχεδιάσει προηγμένες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του». Σκοτώθηκε σε πλήγμα που στόχευε ένα αυτοκίνητο κοντά στην πόλη Μπουρζ Ραχάλ, στο νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 στον Λίβανο, ο IDF δηλώνει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 330 μαχητές της Χεζμπολάχ σε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 20 μόνο τον τελευταίο μήνα, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζαν τους όρους της ανακωχής.

