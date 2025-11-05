Λογαριασμός
Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε στο Λίβανο τρομοκράτη της Χεζμπολάχ - Βίντεο από την επίθεση

Η επίθεση του IDF έγινε με drone στα νότια της χώρας, κοντά στο Μπουρζ Ραχάλ - Νεκρός είναι ο Χουσεΐν Τζάμπερ Ντιμπ, καθώς το πλήγμα έπεσε στο αυτοκίνητό του

Λίβανος

Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της επίλεκτης Δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ.

Το συγκλονιστικό βίντεο από την επίσημη σελίδα του ισραηλινού στρατού στο Χ δείχνει ότι η πρώτη ρουκέτα δεν κατάφερε να πετύχει το αυτοκίνητο για λίγο, αλλά η δεύτερη, λίγα μέτρα παρακάτω, ήταν φονική. 

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Χουσεΐν Τζάμπερ Ντιμπ, το μέλος που σκοτώθηκε, είχε «σχεδιάσει προηγμένες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του». Σκοτώθηκε σε πλήγμα που στόχευε ένα αυτοκίνητο κοντά στην πόλη Μπουρζ Ραχάλ, στο νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 στον Λίβανο, ο IDF δηλώνει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 330 μαχητές της Χεζμπολάχ σε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 20 μόνο τον τελευταίο μήνα, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζαν τους όρους της ανακωχής.

