Νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Στο στόχαστρο τοποθεσία της Χεζμπολάχ (Βίντεο)

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί την περιοχή για την «παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της για την αποκατάσταση των υποδομών της», λένε οι IDF

Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή κατά της περιοχής της Τύρου στον νότιο Λίβανο, μεταξύ Τούρα και Αλ-Αμπασίγια, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Την ισραηλινή επίθεση επιβεβαίωσαν και οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σημειώνοντας ότι στοχοποίησαν μέλη της λεγόμενης κατασκευαστικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους IDF, η λιβανέζικη οργάνωση χρησιμοποιούσε την περιοχή για την «παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της για την αποκατάσταση των υποδομών της» που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις πέρυσι.

