Η πρώην πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί στο τέλος της θητείας της, τον Ιανουάριο του 2027 μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Θέλω εσείς, οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο, να είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε», δήλωσε η Πελόζι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Δεν θα επιδιώξω επανεκλογή στο Κογκρέσο. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, ανυπομονώ για το τελευταίο έτος της θητείας μου ως περήφανη εκπρόσωπός σας».

«Tο μήνυμά μου προς την πόλη που αγαπώ είναι το εξής: Σαν Φρανσίσκο, να ξέρεις τη δύναμή σου», δήλωσε η Πελόζι.

«Έχουμε γράψει ιστορία, έχουμε σημειώσει πρόοδο. Πάντα πρωτοστατούσαμε και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε η ίδια.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής πολιτικής καριέρας: η 85χρονη Πελόζι διετέλεσε ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και ηγήθηκε του κόμματός της στην κάτω βουλή του Κογκρέσου από το 2003 έως το 2023.

Η Δημοκρατική από το Σαν Φρανσίσκο θεωρούνταν η άψογη πολιτική φυσιογνωμία, όπως σημειώνει το BBC.

Η θητεία της Πελόζι στο Κογκρέσο λήγει στις 3 Ιανουαρίου 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.