Δημοσκόπηση – δημοψήφισμα στους Ούγγρους, σχετικά με το αν υποστηρίζουν ή όχι την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Χθες, οι ηγέτες των «27» αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ της ενίσχυσης των αμυντικών τους δαπανών, αλλά η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην κοινή δήλωση υποστήριξης του Κιέβου.

«Έχουμε το λεγόμενο σύστημα εθνικών διαβουλεύσεων, το οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά για να συλλέξουμε τη γνώμη του λαού, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα και τώρα», δήλωσε σήμερα ο Ορμπάν, ο οποίος υποστηρίζει ανοικτά τη Ρωσία.

«Για πρώτη φορά οι Ούγγροι θα έχουν την ευκαιρία στην Ευρώπη να αποφασίσουν αν υποστηρίζουν ή όχι την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης Μπαλάζ Όρμπαν.

Τι είναι το «καθοδηγούμενο» σύστημα εθνικών διαβουλεύσεων

Σύμφωνα με το Politico, η ουγγρική κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά ένα «καθοδηγούμενο» σύστημα δημοσκοπήσεων, που δίνει αναμενόμενα αποτελέσματα

Πρόκειται για ταχυδρομικές εκστρατείες στις οποίες όλοι οι Ούγγροι σε ηλικία ψήφου λαμβάνουν επιστολές που θέτουν ερωτήματα και τους καλούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο απαντήσεων - μερικές φορές ένα απλό ναι ή όχι.

Οι ερωτήσεις διατυπώνονται συχνά με καθοδηγητικό τρόπο και η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων τείνει να ευθυγραμμίζεται με τη στάση της κυβέρνησης.

Για παράδειγμα, μια εθνική διαβούλευση σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ το 2023 ρώτησε τους Ούγγρους αν υποστηρίζουν τη δημιουργία από τις Βρυξέλλες «γκέτο μεταναστών» στην Ουγγαρία. Στη δημοσκόπηση συμμετείχε ποσοστό μικρότερο από το 20% , αλλά το 99% όσων απάντησαν, απάντησαν αρνητικά.

Η ουγγρική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών απορρίπτουν αυτές τις δημοσκοπήσεις ως εργαλεία προπαγάνδας.

Τα αποτελέσματα δεν είναι νομικά δεσμευτικά, αλλά χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τις θέσεις της κυβέρνησης Όρμπαν σε διχαστικά ζητήματα, τις οποίες, όπως λέει, υποστηρίζει η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.

Πηγή: skai.gr

