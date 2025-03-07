Ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ -Ουκρανίας αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκφράζει την ελπίδα του για «μια ουσιαστική συνάντηση».

Ο Ζελένσκι αν και θα επισκεφθεί το βασίλειο του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα, δεν θα λάβει μέρος στις συνομιλίες, τονίζοντας όμως ότι το Κίεβο εργάζεται για την επίτευξη μιας «γρήγορης και διαρκούς» ειρήνης.

Την ανακοίνωση για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ- Ουκρανίας ο Ζελένσκι την έκανε με μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής που διεξήχθη χθες.

«Οι ομάδες της Ουκρανίας και της Αμερικής ξεκίνησαν ξανά τις εργασίες και ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ουσιαστική συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από την πρώτη στιγμή του πολέμου και πάντα δηλώναμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται αποκλειστικά λόγω της Ρωσίας» συνέχισε.

Μάλιστα ο Ζελένσκι προέτρεψε την παγκόσμια κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, ώστε να «αποδεχτεί την ανάγκη τερματισμού» του πολέμου ενώ αναφέρθηκε και σε ένα σχέδιο εκεχειρίας που σκιαγραφήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πρότεινε κατάπαυση του πυρός σε αέρα και θάλασσα και τον τερματισμό των επιθέσεων σε ενέργεια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές.

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η αμερικανική ομάδα επιθυμεί να συζητήσει ένα «πλαίσιο» για την ειρήνη για να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο αναφέρθηκε στην επιστολή που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Ζελένσκι η οποία όπως είπε περιελάμβανε ένα «συγγνώμη» και ένα «αίσθημα ευγνωμοσύνης».

«Ας ελπίσουμε ότι θα επαναφέρουμε τα πράγματα στη σωστή τους πορεία με τους Ουκρανούς και όλα θα ξαναρχίσουν», είπε.

Ο Ζελένσκι δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ να κάνει παραχωρήσεις πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει για σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια ειρήνη «που θα διασφάλιζε ηρεμία για τη χώρα μας σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα που ανήκει σε άλλους, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τίποτα που μας ανήκει».

