Η Βιετναμέζα μεγιστάνας ακινήτων Truong My Lan έχασε σήμερα την έφεση που είχε καταθέσει ώστε να αποφύγει την εκτέλεση καθώς καταδικάστηκε ως η γυναίκα - εγκέφαλος πίσω από τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη στον κόσμο.

Η 68χρονη, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC κάνει αγώνα δρόμου για να σώσει τη ζωή της γιατί ο νόμος στο Βιετνάμ ορίζει ότι αν μπορέσει να επιστρέψει το 75% των όσων πήρε, η ποινή της θα μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη.

Τον Απρίλιο το πρωτόδικο δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Truong My Lan είχε κρυφά τον έλεγχο της Saigon Commercial Bank, τον πέμπτο μεγαλύτερο δανειστή της χώρας, και είχε λάβει δάνεια και μετρητά για περισσότερα από 10 χρόνια μέσω ενός δικτύου εταιρειών κέλυφος, συνολικού ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς 27 δισεκατομμύρια δολάρια υπεξαιρέθηκαν και 12 δισεκατομμύρια δολάρια κρίθηκαν ότι υπεξαιρέθηκαν, το πιο σοβαρό οικονομικό έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ήταν μια σπάνια και συγκλονιστική ετυμηγορία - είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες στο Βιετνάμ που καταδικάστηκε σε θάνατο για έγκλημα του «λευκού γιακά».

Την Τρίτη, το δικαστήριο είπε ότι δεν υπήρχε βάση για μείωση της θανατικής ποινής του Truong My Lan. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποφύγει την εκτέλεση εάν επιστρέψει 9 δισ. δολάρια, τα τρία τέταρτα των 12 δισ. δολαρίων που υπεξαίρεσε. Δεν είναι η τελική της έκκληση και μπορεί ακόμα να ζητήσει αμνηστία στον πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Truong My Lan ήταν μερικές φορές προκλητική, αλλά στις πρόσφατες ακροάσεις για την έφεσή της κατά της ποινής εμφανίστηκε μετανιωμένη.

Είπε ότι ένιωθε αμήχανα που στρίμωξε τόσο το κράτος και ότι η μόνη της σκέψη ήταν να επιστρέψει όσα είχε πάρει.

Truong My Lan was a well-known property mogul in Vietnam’s business community.



Ποια είναι

Γεννημένη σε μια σινο-βιετναμέζικη οικογένεια στην πόλη Χο Τσι Μινχ, η Truong My Lan ξεκίνησε ως πωλήτρια πάγκων στην αγορά, πουλώντας καλλυντικά με τη μητέρα της. Άρχισε να αγοράζει γη και ακίνητα αφότου το Κομμουνιστικό Κόμμα εισήγαγε την οικονομική μεταρρύθμιση το 1986. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, διέθετε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Όταν καταδικάστηκε και καταδικάστηκε τον Απρίλιο, ήταν πρόεδρος μιας εξέχουσας εταιρείας ακινήτων, της Van Thinh Phat Group. Ήταν μια δραματική στιγμή στην εκστρατεία κατά της διαφθοράς "Blazing Furnaces" υπό την ηγεσία του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, Nguyen Phu Trong.

Και οι υπόλοιποι 85 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν. Τέσσερις καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 20 έως τρία χρόνια με αναστολή. Ο σύζυγος και η ανιψιά της Truong My Lan καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης εννέα και 17 ετών αντίστοιχα.

Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ πιστεύεται ότι έχει ξοδέψει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας της Σαϊγκόν για να αποτρέψει έναν ευρύτερο τραπεζικό πανικό. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εγκλήματά της ήταν «τεράστια και χωρίς προηγούμενο» και δεν δικαιολογούσαν επιείκεια.

Οι δικηγόροι της Truong My Lan είπαν ότι εργαζόταν όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να βρει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που χρειαζόταν. Αλλά η εξαργύρωση των περιουσιακών της στοιχείων έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Πολυτελή ακίνητα στην πόλη Χο Τσι Μινχ θεωρητικά θα μπορούσαν να πουληθούν αρκετά γρήγορα. Άλλα έχουν τη μορφή μετοχών ή μεριδίων σε άλλες επιχειρήσεις ή έργα ακινήτων.

Συνολικά, το κράτος έχει εντοπίσει περισσότερα από 1.000 διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την απάτη. Αυτά έχουν παγώσει από τις αρχές προς το παρόν.

Η μεγαλύτερη τραπεζική απάτη

Η Truong My Lan εξαπάτησε την εμπορική τράπεζα Saigon, έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές του Βιετνάμ

Οι δικηγόροι της ζήτησαν επιείκεια από τους δικαστές για οικονομικούς λόγους. Είπαν ότι ενώ είναι υπό την ποινή της θανατικής ποινής θα ήταν δύσκολο για εκείνη να διαπραγματευτεί την καλύτερη τιμή για την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων και των επενδύσεών της, και τόσο πιο δύσκολο για εκείνη να συγκεντρώσει 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θα μπορούσε να τα καταφέρει πολύ καλύτερα αν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, λένε.

«Η συνολική αξία των συμμετοχών της υπερβαίνει στην πραγματικότητα το απαιτούμενο ποσό αποζημίωσης», είπε ο δικηγόρος Nguyen Huy Thiep στο BBC πριν απορριφθεί η έφεσή της.

«Ωστόσο, αυτά απαιτούν χρόνο και προσπάθεια για να πουληθούν, καθώς πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία είναι ακίνητα και χρειάζονται χρόνο για να ρευστοποιηθούν. Η Truong My Lan ελπίζει ότι το δικαστήριο μπορεί να δημιουργήσει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για να συνεχίσει να καταβάλλει αποζημίωση».

Λίγοι περίμεναν ότι οι δικαστές θα συγκινηθούν από αυτά τα επιχειρήματα. Τώρα, ουσιαστικά, βρίσκεται σε αγώνα με τον «δήμιο» για να συγκεντρώσει τα κεφάλαια που χρειάζεται.

Το Βιετνάμ αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή ως κρατικό μυστικό. Η κυβέρνηση δεν δημοσιεύει πόσα άτομα καταδικάζονται σε θάνατο, αν και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 και ότι το Βιετνάμ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκτελεστές στον κόσμο.

Συνήθως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, συχνά πολλά χρόνια πριν από την εκτέλεση των ποινών, αν και οι κρατούμενοι ειδοποιούνται ελάχιστα.

Εάν η Truong My Lan μπορέσει να ανακτήσει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια πριν συμβεί αυτό, πιθανότατα θα σωθεί η ζωή της.

