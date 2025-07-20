Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ και σε άλλες ισραηλινές πόλεις, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πριν από έξι μήνες, είδα τον ήλιο για πρώτη φορά ύστερα από 471 ημέρες στις σήραγγες της Χαμάς», δήλωσε η πρώην όμηρος Ντορόν Σταϊνμπρέχερ απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Times of Israel. «Σήμερα, έξι μήνες αργότερα, ακόμα δεν μπορώ να αναπνεύσω χωρίς φόβο… Αυτό απαιτεί χρόνο. Και το πρώτο βήμα είναι να επιστρέψουν όλοι», συμπλήρωσε.

Η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε από την αποκαλούμενη Πλατεία των Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ με προορισμό το παράρτημα της αμερικανικής πρεσβείας στην οδό Χαγιαρκόν. Οι συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς να έχουν καρποφορήσει μέχρι στιγμής. Διπλωμάτες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Την Παρασκευή, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του πως 10 όμηροι της Χαμάς θα απελευθερωθούν «πολύ σύντομα», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

