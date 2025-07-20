Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εξέδωσαν σήμερα το πρωί προειδοποίηση για «ανέμους ισχύος τυφώνα», που είναι η υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού, καθώς ο τυφώνας Ουίφα πλησιάζει νότιες ακτές της Κίνας, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία και να ακυρώσουν περίπου 500 πτήσεις.

Ο Ουίφα βρισκόταν γύρω στα 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) και συνέχιζε να ενισχύεται καθώς προσέγγιζε τις ακτές της κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, ανακοίνωσε το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ.

Αυτό ανέβασε τον συναγερμό στο ύψιστο επίπεδο, το «Τ10», το οποίο προειδοποιεί για «ανέμους ισχύος τυφώνα» που «αναμένεται να πνέουν με μέση ταχύτητα 118 χιλιομέτρων την ώρα ή περισσότερο».

Ο τυφώνας αναμένεται να παρακάμψει το οικονομικό κέντρο κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νότια, «θέτοντας σημαντική απειλή για το Χονγκ Κονγκ».

Οι κινεζικές επαρχίες Χαϊνάν και Γκουανγκντόνγκ τέθηκαν επίσης σε συναγερμό, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Εκπρόσωπος των αεροπορικών αρχών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι περίπου 500 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ περίπου 400 άλλες αναμένεται να προσγειωθούν ή να απογειωθούν αργότερα μέσα στη μέρα.

Παράλληλα πάνω από 200 άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά κέντρα διαμονής που διαχειρίζεται η κυβέρνηση.

Οι τοπικές εφημερίδες έγραψαν ότι μεγάλα κύματα παρατηρήθηκαν ανοιχτά της Χενγκ Φα Τσουέν, μιας κατοικημένη περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού του Χονγκ Κονγκ.

Ένας άνδρας εισήχθη στη μονάδα επειγόντων δημόσιου νοσοκομείου σήμερα το πρωί, σύμφωνα πάντα με τις τοπικές εφημερίδες, και οι αρχές δέχθηκαν πάνω από 10 αναφορές για την πτώση δέντρων.

Οι αρχές ανέστειλαν εξάλλου σήμερα τις δραστηριότητες των παιδικών σταθμών και των σχολείων ενώ και τα δρομολόγια των τρένων έχουν μειωθεί.

Η τελευταία φορά που το Χονγκ Κονγκ είχε εκδώσει προειδοποίηση επιπέδου «T10» ανέρχεται το 2023 και ήταν για το πέρασμα του υπερτυφώνα Σάολα.

Στις Φιλιππίνες δύο άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, μετά το πέρασμα του Ουίφα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.