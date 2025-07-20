Πέθανε, σε ηλικία 36 ετών ο πρίγκιπας Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ, γνωστός ως «κοιμώμενος πρίγκιπας» της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος βρισκόταν σε κώμα από το 2005, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Λονδίνο.

Ο πατέρας του, πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Ταλάλ ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του γιου του, σε μια συγκινητική ανάρτηση.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, θρηνούμε τον αγαπημένο μας γιο, τον πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα. Ας τον λυπηθεί ο Αλλάχ».

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي

الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

الذي انتقل… pic.twitter.com/QQBbMWGOOG — خالد بن طلال بن عبد العزيز ( أبو الوليد ) (@allah_cure_dede) July 19, 2025

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Κυριακή, στο τέμενος Imam Turki bin Abdullah στο Ριάντ.

Ο πρίγκιπας Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία σε τροχαίο δυστύχημα στο Λονδίνο, το 2005, όταν ήταν 16 ετών.

Ο πρίγκιπας βρισκόταν έκτοτε σε κώμα, ενώ τον παρακολουθούσαν και γιατροί από την Αμερική και την Ισπανία.

Για δύο δεκαετίες βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη στο Ιατρικό Κέντρο King Abdulaziz στο Ριάντ, με την οικογένειά του να ελπίζει τόσα χρόνια σε ένα θαύμα, το οποίο δεν έγινε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, υπήρξαν αναφορές για μικρές κινήσεις του πρίγκιπα, όπως κίνηση των δακτύλων ή του κεφαλιού, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη πλήρους συνείδησης.

Ο πατέρας του έχει απορρίψει τις ιατρικές συμβουλές για διακοπή της υποστήριξης ζωής, δηλώνοντας: «Αν ο Θεός ήθελε να πεθάνει ο γιος μου στο ατύχημα, θα είχε ήδη πεθάνει».

