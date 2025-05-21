Δέκα χρυσά βραχιόλια, 17 θήκες για πούρα, μια πούδρα, μια χτένα και 598 χρυσά νομίσματα. Αυτά βρήκαν σε μια μυστική κρύπτη, τυχαία, δύο πεζοπόροι στην Τσεχία.

Η ανακάλυψη έγινε σε δάσος στα βουνά Krkonoše - ένα δημοφιλές σημείο πεζοπορίας - όταν οι δύο περιπατητές παρατήρησαν ένα αλουμινένιο κουτί να προεξέχει από έναν πέτρινο τοίχο.

Αφού το άνοιξαν και ανακάλυψαν τα λάφυρα, τα μετέφεραν αμέσως στο Μουσείο της Ανατολικής Βοημίας, σύμφωνα με τον Μιροσλάβ Νόβακ, επικεφαλής του αρχαιολογικού τμήματος του μουσείου.

«Ήρθαν στον νομισματολόγο (τον ειδικό σε νομίσματα) του μουσείου μας χωρίς προηγούμενο ραντεβού. Μόνο μετά από αυτό οι αρχαιολόγοι άρχισαν να ασχολούνται με το εύρημα και ξεκίνησαν να εξερευνούν τον χώρο», δήλωσε ο Νόβακ στο CNN.

Το ποιος μπορεί να έκρυψε τον θησαυρό και γιατί, είναι για την ώρα ένα μυστήριο αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: Η κρυψώνα δεν μπορεί να είναι πάνω από έναν αιώνα, επειδή ένα από τα νομίσματα φέρει ημερομηνία 1921. Όσο για τα υπόλοιπα, υπάρχουν μόνο υποθέσεις, προς το παρόν.

«Πιθανότατα σχετίζεται με την ταραχώδη περίοδο πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο τσεχικός και εβραϊκός πληθυσμός εγκατέλειπε τη συνοριακή περιοχή, ή με το 1945, όταν οι Γερμανοί έφευγαν», εκτιμά ο Νόβακ.

Museum of Eastern Bohemia

Δύο από τις θήκες των πούρων είναι ερμητικά κλειστές, αλλά η αξία μόνο των χρυσών νομισμάτων - τα οποία ζυγίζουν 3,7 κιλά- είναι 8 εκατομμύρια κορόνες Τσεχίας, ή περίπου 360.000 δολάρια, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα νομισμάτων του μουσείου, Vojtěch Brádle.

Οι φήμες

Το εύρημα προκάλεσε το ενδιαφέρον της κοινότητας και ο Νόβακ λέει ότι το μουσείο δέχεται τηλεφωνήματα με «διάφορες τοπικές φήμες», οι οποίες ελπίζει πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση του γρίφου.

Οι εικασίες τροφοδοτούνται από το γεγονός ότι, παραδόξως, δεν υπάρχουν τοπικά νομίσματα στην κρύπτη. «Τα μισά είναι βαλκανικής προέλευσης και τα άλλα μισά γαλλικής προέλευσης», δήλωσε ο Νόβακ. «Τα κεντροευρωπαϊκά νομίσματα, όπως τα γερμανικά, λείπουν εντελώς. Αλλά η κρυψώνα βρίσκεται στα πρώην εθνικά σύνορα μεταξύ του τσεχικού και του γερμανικού πληθυσμού».

Μια από τις θεωρίες, όπως αναφέρει ο Νόβακ είναι πως τα νομίσματα ανήκουν σε πλούσιες οικογένειες της περιοχής.

Άλλη, είναι πως η κρύπτη θα μπορούσε να είναι πολεμικά λάφυρα των λεγεωνάριων της Τσεχοσλοβακίας.

Τέτοια ευρήματα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα για την περιοχή, σημείωσε ο Νόβακ.

«Περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, βρέθηκε πριν από 10 χρόνια ένας θησαυρός 2.700 αργυρών δηναρίων (ένας τύπος ευρωπαϊκού εμπορικού νομίσματος) του 12ου αιώνα», αναφέρει και επισημαίνει πως: «Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, γι' αυτό και υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα αγροκτήματα εδώ».

Ο Vojtěch Brádle συμφωνεί πως η κρύπτη αυτή είναι ασυνήθιστη. «Συνήθως, τα τσεχικά ευρήματα του 20ού αιώνα περιέχουν κυρίως γερμανικά και τσεχοσλοβακικά νομίσματα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένα», λέει στο αμερικανικό δίκτυο.

«Τα περισσότερα κομμάτια από αυτόν τον θησαυρό δεν ταξίδεψαν απευθείας στη Βοημία. Πρέπει να βρέθηκαν κάπου στη βαλκανική χερσόνησο μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ορισμένα από τα νομίσματα έχουν αντίγραφα από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτά κόπηκαν σε νομίσματα μόνο κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1920 ή του 1930», λέει.

Όπως τονίζει, πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες για να κατανοήσουν από τι μέταλλα είναι φτιαγμένα και τα υπόλοιπα αντικείμενα για να μπορεί να εκτιμηθεί συνολικά αυτός ο κρυμμένος θησαυρός.





Πηγή: skai.gr

