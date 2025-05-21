Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι δεν έχει διανεμηθεί ακόμη βοήθεια στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι φορτηγά άρχισαν να διασχίζουν τα σύνορα μετά από αποκλεισμό 11 εβδομάδων, σύμφωνα με το BBC.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 93 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα την Τρίτη, μεταφέροντας βοήθεια, όπως αλεύρι, παιδικές τροφές, ιατρικό εξοπλισμό και φαρμακευτικά φάρμακα. Αλλά ο ΟΗΕ ανέφερε από τη μεριά του ότι, παρά το γεγονός ότι τα φορτηγά έφτασαν στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, καμία βοήθεια δεν έχει διανεμηθεί μέχρι στιγμής.

Ο εκπρόσωπός του ΟΗΕ Stephane Dujarric δήλωσε ότι μια ομάδα «περίμενε αρκετές ώρες» από το Ισραήλ ώστε να της επιτραπεί πρόσβαση στην περιοχή, αλλά «δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να φέρουν αυτές τις προμήθειες».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ συμφώνησε την Κυριακή να επιτρέψει την είσοδο μιας «βασικής ποσότητας τροφίμων» στη Γάζα, όπου παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει για επικείμενο λιμό. Εξάλλου ο ΟΗΕ προειδοποίησε χθες ότι 14.000 μωρά κινδυνεύουν να πεθάνουν στη Γάζα τις επόμενες 48 ώρες.

Στο μεταξύ, η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ συνέχισε να αυξάνεται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι θα αναστείλει τις εμπορικές συνομιλίες λόγω της «ηθικά αδικαιολόγητης», όπως τη χαρακτήρισε, στρατιωτικής κλιμάκωσης του Ισραήλ στη Γάζα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει την κατάσταση «απαράδεκτη».

Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το μπλοκ θα επανεξετάσει την εμπορική του συμφωνία με το Ισραήλ υπό το πρίσμα των δράσεών του στη Γάζα.

Ο Dujarric δήλωσε ότι η επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας έγινε «περίπλοκη» καθώς το Ισραήλ απαίτησε από τον ΟΗΕ να «ξεφορτώσει τις προμήθειες στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και να τις ξαναφορτώσει ξεχωριστά μόλις εξασφαλίσει την πρόσβαση των ομάδων μας από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας». Πρόσθεσε ακόμη ότι η άφιξη των προμηθειών ήταν μια θετική εξέλιξη, αλλά τη χαρακτήρισε ως μια «σταγόνα στον ωκεανό».

Τα όργανα του ΟΗΕ εκτιμούν ότι απαιτούνται 600 φορτηγά την ημέρα για να αρχίσει η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε ότι 57 παιδιά πέθαναν λόγω υποσιτισμού τις τελευταίες 11 εβδομάδες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την Τρίτη την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, λέγοντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας: «Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η βοήθεια αρχίζει να φτάνει και πάλι».

Απαντώντας σε έναν Δημοκρατικό που είπε ότι ο αριθμός των φορτηγών βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθουν είναι πολύ μικρός, ο Ρούμπιο είπε: «Καταλαβαίνω την άποψή σας ότι οι ποσότητες δεν είναι επαρκείς, αλλά χαιρόμαστε που ελήφθη αυτή η απόφαση».

Τη Δευτέρα, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να «σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της» και «να επιτρέψει αμέσως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η πολιτική προστασία ανακοινώνει άλλους 19 θανάτους σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ τη νύχτα

Στο εμταξύ, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα για 19 νεκρούς σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

«Οι ομάδες μας διακόμισαν 19 νεκρούς, στην πλειονότητά τους παιδιά, και δεκάδες τραυματίες έπειτα από αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαγαν ισραηλινά μαχητικά σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας τη Γάζας τη νύχτα και νωρίς σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

