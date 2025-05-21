Οι Τούρκοι αντιδρούν στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο πρόεδρος της ακαδημίας της ΜΙΤ δήλωσε ότι «ο χάρτης της Ελλάδας είναι άκυρος με μαξιμαλιστικές θέσεις».

«Δεν μας αφήνει χώρο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» λέει ο ίδιος.

Ο πρόεδρος της εθνικής ακαδημίας πληροφοριών, Ταλχά Κιοσέ, δήλωσε: «Ο Χάρτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΕΕ που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2024 και περιλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο οι πρόγονοί μας αποκαλούσαν ‘Θάλασσα των Νησιών’, κηρύχθηκε ‘άκυρος’ από την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο με το χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της 'Ε/Κ Διοίκησης της Νότιας Κύπρου' (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) όσο και με αυτόν της Ελλάδας, επιδιώκει να αποκτήσει έλεγχο στο μέγιστο δυνατό χώρο εντός αποκλειστικής περιοχής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζοντας τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των δύο μελών της με μια μαξιμαλιστική προσέγγιση, από τη μία πλευρά επιδιώκει να επεκτείνει την κυριαρχία της στις θάλασσες και, από την άλλη, να έχει λόγο σε περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος, όπου υπάρχουν υπόγειος πλούτος, κυρίως φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Από την εξέταση του δήθεν χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αφεθεί στην Τουρκία μεγάλη περιοχή θαλάσσιας στο Αιγαίο Πέλαγος πέραν των χωρικών της υδάτων.

Ομοίως, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε κι η θαλάσσια περιοχή που αναγνωρίζεται για την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση το νησί του Καστελόριζου. Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη τόσο στο διεθνές δίκαιο όσο και στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. Οι ζώνες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που ανακοίνωσε η Ελλάδα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις περιοχές υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο Θάλασσα όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι παραβιάζονται οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

