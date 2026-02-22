Εκατοντάδες άνθρωποι παρέλασαν στους δρόμους της Βερόνας λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος στέγασης και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που σχετίζονται με τους Χειμερινούς Αγώνες.

Η τελετή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της αρχαίας ρωμαϊκής αρένας της Βερόνας.

Η συγκέντρωση, με σύνθημα «Ολυμπιακοί Αγώνες; Όχι ευχαριστώ», διοργανώθηκε από πανεπιστημιακές ομάδες και ενώσεις που αντιτίθενται στη διοργάνωση ενός γεγονότος που, όπως λένε, καταστρέφει δάση, ρίχνει τσιμέντο σε εύθραυστες περιοχές και βαθαίνει την κοινωνική ανισότητα.

«Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την περιοχή μας από την κερδοσκοπία... και από το δυσβάσταχτο κόστος παρακολούθησης των εκδηλώσεων», δήλωσε η Giannina Dal Bosco, μια 76χρονη ακτιβίστρια, σημειώνοντας ότι ένα εισιτήριο για την τελετή λήξης κοστίζει περίπου 400 ευρώ.

Ένα πανό έγραφε: «Λιγότεροι Αγώνες για τους λίγους, περισσότερα σπίτια για όλους».

Η 34χρονη Francesca, η οποία ταξίδεψε από τη Βιτσέντζα (περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά), δήλωσε ότι το τοπίο έχει «παραμορφωθεί» από τις νέες ολυμπιακές κατασκευές.

«Έχτισαν τσιμεντένια τερατουργήματα, όπως η πίστα του μπομπσλέι, που δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα», είπε. «Σπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για την υδρογεωλογική ασφάλεια και για στεγαστικά προγράμματα».

Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν παλαιστινιακές μαντήλες (κεφίγια) και κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης.

Οι συμμετέχοντες σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν πορεία διάρκειας περίπου δύο ωρών έξω από την περίμετρο ασφαλείας, από την πύλη Porta Palio του 16ου αιώνα έως την πλατεία Arsenal του 19ου αιώνα.

Μια πολύ μεγαλύτερη διαδήλωση -που συγκέντρωσε σχεδόν 10.000 άτομα- είχε πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο την πρώτη ημέρα των Αγώνων, η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια.

