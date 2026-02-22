FT: Μυστική συμφωνία 500 εκατ. ευρώ Ιράν-Ρωσίας για αντιαεροπορικούς πυραύλους

Το Ιράν συμφώνησε σε μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατ. ευρώ (589 εκατ. δολαρίων) με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, μετέδωσαν οι Financial Times την Κυριακή.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας, καθώς και πηγές με γνώση της συμφωνίας.

Η κίνηση έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει την αντιαεροπορική της άμυνα, η οποία υπέστη σοβαρά πλήγματα στον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Το σύστημα Verba συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα: πρόκειται για φορητό πύραυλο ώμου με υπέρυθρη καθοδήγηση, ικανό να πλήττει πυραύλους cruise, αεροσκάφη χαμηλής πτήσεις και drones. Χρησιμοποιείται από μικρές, ευέλικτες ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία διάσπαρτων αντιαεροπορικών ζωνών χωρίς εξάρτηση από σταθερές εγκαταστάσεις ραντάρ, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε πλήγματα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας έρχονται στο φως την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας την Τεχεράνη με πλήγματα εάν δεν αποδεχθεί περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Βάσει της σύμβασης ύψους 495 εκατ. ευρώ για τα Verba, οι παραδόσεις προβλέπεται να γίνουν σε τρεις φάσεις από το 2027 έως το 2029. Πηγή με γνώση της συναλλαγής ανέφερε ότι ενδέχεται μικρός αριθμός συστημάτων να έχει ήδη παραδοθεί νωρίτερα.

Η Τεχεράνη υπέβαλε επίσημο αίτημα για την προμήθεια των συστημάτων τον περασμένο Ιούλιο, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του 12ήμερου πολέμου, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκστρατείας, το ολοκληρωμένο δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν αποδυναμώθηκε σημαντικά, επιτρέποντας στην ισραηλινή αεροπορία να εδραιώσει γρήγορα αεροπορική υπεροχή σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με πρώην ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Ρωσία πιθανότατα είδε τη συμφωνία ως τρόπο αποκατάστασης των σχέσεών της με το Ιράν, μετά την εμφανή αδυναμία της να στηρίξει τον σύμμαχό της κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης. «Θέλουν το Ιράν να παραμείνει εταίρος τους. Ακόμη κι αν δεν μπορούν να αντιδράσουν εν μέσω κρίσης, θα επιδιώξουν να διαχειριστούν τις συνέπειες για να αποκαταστήσουν τη σχέση», ανέφερε.

Όπως αναφέρουν οι FT, η νέα συμφωνία για τα Verba διαπραγματεύτηκε μεταξύ της Rosoboronexport, κρατικής εταιρείας εξαγωγών οπλικών συστημάτων του Κρεμλίνου, και του εκπροσώπου στη Μόσχα του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL).

Η σύμβαση κανονίστηκε από τον Ρουχολάχ Κατεμπί, αξιωματούχο του MODAFL με έδρα τη Μόσχα, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να διαδραμάτισε ρόλο στη συμφωνία πώλησης εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς Fath-360 από το Ιράν, για χρήση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον Κατεμπί το 2024 επειδή ενεργούσε για λογαριασμό του MODAFL και έχει χαρακτηριστεί από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ως «η επαφή της ρωσικής κυβέρνησης» με το υπουργείο Άμυνας της Τεχεράνης.

Ο πρέσβης του Ιράν στη Μόσχα, φάνηκε αυτή την εβδομάδα να επιβεβαιώνει ότι πρόσφατες πτήσεις από τη Ρωσία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. «Εδώ και χρόνια έχουμε υπογράψει ισχυρές στρατιωτικές και αμυντικές συμφωνίες με τη Ρωσία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτά τα αεροσκάφη αποδεικνύουν πως οι συμφωνίες αυτές υλοποιούνται», δήλωσε ο Καζέμ Τζαλαλί στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-76TD πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις πτήσεις μέσα σε οκτώ ημέρες από το Μινεράλνιε Βόντι στον βόρειο Καύκασο προς την ιρανική πόλη Καράτζ, ενώ τουλάχιστον ένα ακόμη Il-76 φέρεται να πέταξε από την ίδια ρωσική πόλη προς το Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, αναφέρουν οι FT.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν παρέλαβε έως και έξι ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Mi-28 τον Ιανουάριο και φέρεται να χρησιμοποίησε ένα από αυτά στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.