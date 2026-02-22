Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε επιχείρηση με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Στο σημείο, επί της λεωφόρου Σπάτων, έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα

Φωτιά

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Σπάτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark