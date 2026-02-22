Φωτιά σε επιχείρηση με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

