Φωτιά σε επιχείρηση με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
