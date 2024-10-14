Μόνο για τους τολμηρούς... Η ψηλότερη κούνια της Ευρώπης είναι γεγονός στο Βερολίνο. Η κούνια με θέα στο κενό τοποθετήθηκε στην οροφή του ξενοδοχείου Park Inn στην Αλεξάντερπλατς (Alexanderplatz), μια ιστορική πλατεία και συγκοινωνιακό κόμβο, με τον εμβληματικό τηλεοπτικό πύργο 365 μέτρων, και προσφέρει πανοραμική θέα στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας από ύψος... 120 μέτρων.

Το κόστος της extreme απόλαυσης είναι περίπου 25 ευρώ, με κάποιους Βερολινέζους να δηλώνουν χιουμοριστικά ότι δεν θα ανέβαιναν ακόμα κι αν τους πλήρωναν, παρά την προστασία. H δημοσιογράφος της Bild το τόλμησε.

📌 Europe's tallest swing was installed in Berlin The swing appeared on the roof of the Park Inn hotel on Alexanderplatz and offers panoramic views of central Berlin from a height of 120 metres. The cost of extreme pleasure is about 25 euros. pic.twitter.com/KClzIqOAZT — 𝕬𝖐ı𝖓𝖈ı (@soneerbozkurt) October 14, 2024

