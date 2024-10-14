Λογαριασμός
Μόνο για τους τολμηρούς: Κούνια από ύψος 120 μέτρων στο Βερολίνο – Δείτε βίντεο

Η κούνια στο κενό τοποθετήθηκε στην οροφή του ξενοδοχείου Park Inn - Το κόστος της extreme απόλαυσης είναι περίπου 25 ευρώ

Μόνο για τους τολμηρούς... Η ψηλότερη κούνια της Ευρώπης είναι γεγονός στο Βερολίνο. Η κούνια με θέα στο κενό τοποθετήθηκε στην οροφή του ξενοδοχείου Park Inn στην Αλεξάντερπλατς (Alexanderplatz), μια ιστορική πλατεία και συγκοινωνιακό κόμβο, με τον εμβληματικό τηλεοπτικό πύργο 365 μέτρων, και προσφέρει πανοραμική θέα στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας από ύψος... 120 μέτρων.

Το κόστος της extreme απόλαυσης είναι περίπου 25 ευρώ, με κάποιους Βερολινέζους να δηλώνουν χιουμοριστικά ότι δεν θα ανέβαιναν ακόμα κι αν τους πλήρωναν, παρά την προστασία. H δημοσιογράφος της Bild το τόλμησε. 

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz - Hotel Exterior 

