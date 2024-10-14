Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δεσμεύθηκε σήμερα να απαγορεύσει τη δημοσίευση από τα μέσα ενημέρωσης φωτογραφιών έμβιων όντων, προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι σε διάφορες επαρχίες έχουν ενημερωθεί για τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου αυτού.

«Ο νόμος ισχύει σε όλο το Αφγανιστάν (…) και θα εφαρμοστεί σταδιακά», δήλωσε ο Σαϊφούλ Ισλάμ Χάιμπερ, εκπρόσωπος του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς εξηγώντας ότι οι φωτογραφίες έμβιων όντων απαγορεύονται από τον ισλαμικό νόμο.

Οι αρχές των Ταλιμπάν επικύρωσαν το καλοκαίρι νόμο που αποτελείται από 35 άρθρα και έχει στόχο «την προώθηση της αρετής και την πρόληψη της διαφθοράς» μεταξύ των Αφγανών, σύμφωνα με τη σαρία (τον ισλαμικό νόμο) που έχουν επιβάλει στη χώρα αφότου επανήλθαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει σειρά μέτρων που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης, όπως η απαγόρευση δημοσίευσης φωτογραφιών έμβιων όντων, «περιεχομένου εχθρικού προς τη σαρία και τη θρησκεία» ή «ταπεινωτικού για τους μουσουλμάνους».

Ωστόσο, ο νόμος δεν εφαρμόζεται ακόμη αυστηρά και οι αρχές των Ταλιμπάν συνεχίζουν να δημοσιεύουν τακτικά φωτογραφίες προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φωτογραφίες έμβιων όντων είχαν απαγορευθεί στο Αφγανιστάν και κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, από το 1996 ως το 2001.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

