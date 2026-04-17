Βερολίνο: Ένα μικρό νόμισμα, μία μεγάλη ανακάλυψη - Δείτε φωτό

Κάτι ιδιαίτερο βρέθηκε σε ένα χωράφι στο Σπαντάου του Βερολίνου: Πρόκειται για ένα αρχαίο χάλκινο νόμισμα του 3ου αιώνα π.Χ., που αποτελεί το πρώτο γνωστό εύρημα αυτού του είδους στη σύγχρονη περιοχή της γερμανικής πόλης. Το νόμισμα, πλάτους μόλις 12 χιλιοστών, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την επιστημονική έρευνα. Ανακαλύφθηκε από έναν 13χρονο μαθητή σε αγροτική έκταση και παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων του Βερολίνου.

Από τις 15 Απριλίου 2026, το μοναδικό αυτό αντικείμενο εκτίθεται στο Petri Berlin.

Το νόμισμα κόπηκε μεταξύ 281 και 261 π.Χ. στην αρχαία Ίλιο (Τροία). Απεικονίζει τη θεά Αθηνά με κράνος, καθώς και την Αθηνά Ιλιάδα να κρατά δόρυ και αδράχτι.

Η ίδια η τοποθεσία αφηγείται επίσης μια ιστορία: ενδείξεις ταφικού χώρου από την Εποχή του Χαλκού και την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, μαζί με ίχνη από τη ρωμαϊκή περίοδο και τον πρώιμο Μεσαίωνα, καθιστούν την περιοχή πραγματικό αρχαιολογικό “hotspot”. Το πώς κατέληξε το νόμισμα στο Βερολίνο παραμένει μυστήριο. Ωστόσο, ακόμη και στην αρχαιότητα υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

