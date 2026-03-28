Η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων από τον Ιούνιο, θα τον εντάξει σε μια μικρή ομάδα εν ενεργεία ηγετών, οι οποίοι συχνά συνδέονται με αυταρχικά καθεστώτα, των οποίων οι υπογραφές, ή οι εικόνες, έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα νομίσματα των χωρών τους.

Θα σηματοδοτήσει επίσης το τέλος μιας παράδοσης 165 ετών, κατά την οποία τα χαρτονομίσματα έφεραν την υπογραφή του Ταμία των ΗΠΑ. Σε όλο τον κόσμο, τα χαρτονομίσματα συχνά φέρουν την υπογραφή ενός αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας, του υπουργείου Οικονομικών, ή άλλου αρμόδιου φορέα για την έκδοση χρήματος.

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ φέρουν την υπογραφή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ κάθε βρετανικό χαρτονόμισμα φέρει την υπογραφή του επικεφαλής ταμία της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία αρχικά γραφόταν με το χέρι.

Τα σοβιετικά ρούβλια έφεραν την υπογραφή υπουργού Οικονομικών ή κεντρικού τραπεζίτη για μερικές δεκαετίες έως το 1937.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Πέμπτη το σχέδιο να εμφανίζεται η υπογραφή του Τραμπ στα χαρτονομίσματα από αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

Προηγουμένως, το Υπουργείο είχε παρουσιάσει σχέδια για ένα αναμνηστικό νόμισμα με τη μορφή του Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια, όμως ένας νόμος του 1866 απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή νυν ή πρώην προέδρων σε χαρτονομίσματα.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εν ενεργεία ηγετών στους οποίους θα προστεθεί ο Τραμπ:

Κονγκό (Ζαΐρ)

Εικόνες του πρώην δικτάτορα του Κονγκό, Μομπούτου Σέσε Σέκο, με καπέλο λεοπάρδαλης ή στρατιωτική ενδυμασία εμφανίζονταν σε χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν αφού μετονόμασε τη χώρα σε Ζαΐρ το 1971. Κυβέρνησε έως το 1997. Η κυβέρνηση που τον ανέτρεψε τρύπησε το πρόσωπό του στα χαρτονομίσματα μέχρι να εκδοθούν νέα.

Ουγκάντα

Ο Ίντι Αμίν Ντάντα (1971-79), στρατιωτικός που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα, εμφανιζόταν στα χαρτονομίσματα της Ουγκάντας κατά τη διάρκεια της εξουσίας του. Ο αντίπαλός του, Απόλλο Μίλτον Ομπότε, που ανατράπηκε το 1971 αλλά επανήλθε στην εξουσία το 1980 μετά την πτώση του Αμίν, εμφανίστηκε επίσης σε χαρτονομίσματα.

Κένυα

Ο εκλιπών πρόεδρος Ντάνιελ Άραπ Μόι, που ήταν στην εξουσία από το 1978 έως το 2002, εμφανιζόταν σε χαρτονομίσματα. Το ίδιο και ο Τζόμο Κενυάτα, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας.

Τα πορτρέτα τους καταργήθηκαν σταδιακά μετά το νέο σύνταγμα και τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων.

Ινδονησία

Οι δύο πρώτοι πρόεδροι της Ινδονησίας, Σουκάρνο και Σουχάρτο, εμφανίζονταν σε χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τα χαρτονομίσματα με την εικόνα του Σουχάρτο αποσύρθηκαν το 2000, μετά την παραίτησή του το 1998 εν μέσω της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και κοινωνικών αναταραχών.

Φιλιππίνες

Πολλά χαρτονομίσματα και νομίσματα έφεραν την εικόνα του πρώην προέδρου Φερδινάνδου Μάρκος του πρεσβύτερου κατά την προεδρία του (1965–1986), που περιλάμβανε σχεδόν μια δεκαετία στρατιωτικού νόμου.

Σήμερα, τα χαρτονομίσματα του πέσο φέρουν την υπογραφή του γιου του και νυν προέδρου, Φερδινάνδου Μάρκος του νεότερου, αλλά με εικόνες πουλιών και ζώων της χώρας.

Τανζανία

Στην Τανζανία, ο πρώτος πρόεδρος, Τζούλιους Νιερέρε, που υπηρέτησε από την ανεξαρτησία το 1961 έως το 1985, εμφανιζόταν σε χαρτονομίσματα όσο ήταν στην εξουσία, σύμφωνα με τα αρχεία της κεντρικής τράπεζας.

Τα πρώτα χαρτονομίσματα με την εικόνα του εκδόθηκαν το 1966, μετά την ίδρυση της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.