Σύνολα που φορούσαν οι Spice Girls, συμπεριλαμβανομένης της λεοπάρ φόρμας της Mel B, εκτίθενται στο πλαίσιο της έκθεσης «1996: A celebration of the wildest year of Britain’s wildest decade - 30 years on» στο Λονδίνο.

Οι μπότες με τακούνια πλατφόρμες με τη σημαία της Τζέρι Χάλιογουελ είναι επίσης μεταξύ των ενδυμάτων και αξεσουάρ που παρουσιάζονται στην έκθεση στη Μουσική Βιβλιοθήκη Barbican, μαζί με το ντέφι του Λίαμ Γκάλαχερ και ένα βραβείο της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας (Brit Award).

Η έκθεση που επιμελήθηκε ο πρώην συντάκτης της «The Sun», Ντόμινικ Μόχαν «απαθανατίζει εκείνη τη μαγική περίοδο που η ποπ, η ροκ, το ποδόσφαιρο, η τέχνη, η χορευτική κουλτούρα, το φαγητό, τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική συγχωνεύτηκαν θεαματικά».

Εστιάζοντας στο έτος 1996, τιμά τις τρεις νούμερο ένα επιτυχίες των Spice Girls, τη διάσημη συναυλία των Oasis στο Knebworth Festival και την κυκλοφορία της κωμωδίας-δράματος Trainspotting στους κινηματογράφους.

Στην έκθεση υμνείται η πιο τρελή χρονιά της πιο άγριας δεκαετίας της Βρετανίας και παρουσιάζονται επίσης το μπλε φόρεμα της Έμμα Μπάντον, φωτογραφίες των Βρετανών φωτογράφων Τζιλ Φουρμανόφσκι και Ντέρεκ Ρίτζερς που απεικονίζουν συγκροτήματα πάνω και πίσω από τη σκηνή, αναμνηστικά των Oasis, καθώς και φυλλάδια και εισιτήρια συναυλιών.

«Θα βγάλετε μια selfie με το τρόπαιο BRIT Award, θα τρελαθείτε με τα αναμνηστικά των Oasis ή θα σας γοητεύσει κάποια υπέροχη φωτογραφία. Και αν είστε φανατικός θαυμαστής των Spice Girls, θα αρπάξετε την ευκαιρία να έρθετε και να δείτε από κοντά αυτά τα εμβληματικά ρούχα... γιατί, ας το παραδεχτούμε, πού αλλού θα θέλατε να βρίσκεστε;» αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης.

Η Mel B φόρεσε τη λεοπάρ φόρμα της στην εμφάνιση του γυναικείου συγκροτήματος στα βραβεία Brit του 1997. Λίγο πριν τα σημερινά εγκαίνια της έκθεσης δήλωσε: «Είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερώσω την λεοπάρ φόρμα της δεκαετίας του '90 πίσω στην άγρια φύση για να την θαυμάσει ο κόσμος. Τι αναμνήσεις. Τι εποχή. Τι ντύσιμο!».

