Η Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια καθηλωτική μουσική παράσταση, όπου η ιστορία σμίγει με το συναίσθημα. Μέσα από τις βιωματικές και ιστορικές μνήμες που κατέγραψε η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση στις σελίδες του νέου της βιβλίου, αποκαλύπτεται η ζωή και το τιτάνιο έργο του πατέρα της, του «Ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης».

Το εμβληματικό Ζωγράφειο Λύκειο και η Ιστορική Κοινότητα Χαλκηδόνος συμπράττουν σε μια μυσταγωγική βραδιά λόγου και μουσικής, βασισμένη στο βιβλίο «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922–2005» (Εκδόσεις Όγδοο). Η παράσταση τελεί υπό την Υψηλή Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 150 χρόνων της Κοινότητας Σταυροδρομίου.

Πρόκειται για ένα οδοιπορικό που φωτίζει την προσωπικότητα και την αθάνατη διαδρομή του σπουδαίου ερμηνευτή. Μέσα από τα ανυπέρβλητα τραγούδια κορυφαίων συνθετών και ποιητών μας —τα οποία ο «Γρηγόρης του Ελληνισμού» ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία— το κοινό θα περιηγηθεί στις πιο λαμπρές σελίδες του ελληνικού τραγουδιού.

Τις εμβληματικές μελωδίες θα αποδώσουν σπουδαίοι ερμηνευτές, ενώ η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχειακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την αγαπημένη του κόρη, Άννα, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, 6:00 μ.μ.: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Μορφωτικός Σύλλογος Μοδιού).

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, 6:00 μ.μ.: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ (Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος Φραγκόπουλος».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σενάριο – Θεατρική Αφήγηση – Καλλιτεχνική Επιμέλεια:

Άννα Μπιθικώτση

Ερμηνεύουν:

Σωτήρης Δογάνης, ο διακεκριμένος ερμηνευτής που ανακάλυψε ο ίδιος ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης . Ένας καλλιτέχνης που συνδυάζει την πνευματικότητα του Διδάκτορος Θεολογίας και Μουσικολογίας με το κύρος του Πρωτοψάλτη και Μαέστρου .

Κατερίνα Μεγάλου: Η χαρισματική σοπράνο και πιανίστρια που με την κρυστάλλινη φωνή και τη δεξιοτεχνία της στο πιάνο, δίνει νέα πνοή στα αθάνατα τραγούδια του Γρηγόρη της Ελλάδας.

Τιμής Ένεκεν Συμμετέχουν:

Χορωδία του Ζωγράφειου Λυκείου: Οι εφηβικές φωνές της Μεγάλης Πόλης γίνονται η ζωντανή γέφυρα που συνδέει τη Ρωμιοσύνη του χθες με το αύριο.

Γιάννης Δεμιρτζόγλου: Ο Διευθυντής του Ζωγράφειου πλαισιώνει την παράσταση με το ακορντεόν του, τιμώντας τη διαρκή πολιτιστική ζωντάνια της Πόλης.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κώστας Νικολόπουλος

Επιμέλεια Video: Studio Pixel

Ευγενικοί Υποστηρικτές:

Manessis Travel (ταξίδι άνεσης)

Andreas Moussouras

Πηγή: skai.gr

