Πίνακας του Μονέ πωλήθηκε 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι

Πίνακας του Μονέ πωλήθηκε έναντι 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι

Πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000- Αλλος πίνακας, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ», πουλήθηκε 6,45 εκ. ευρώ

Ένας πίνακας που φιλοτέχνησε το 1901 ο Κλοντ Μονέ, το «Βετέιγ στο πρωινό φως», πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Ένας άλλος πίνακας, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883), πουλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ, στην ίδια δημοπρασία. 

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000.

TAGS: πίνακας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
