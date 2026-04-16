Πίνακας του Μονέ πωλήθηκε 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι

Ένας πίνακας που φιλοτέχνησε το 1901 ο Κλοντ Μονέ, το «Βετέιγ στο πρωινό φως», πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Ένας άλλος πίνακας, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883), πουλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ, στην ίδια δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000.

Πηγή: skai.gr

