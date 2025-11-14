Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει στα ύδατα της Βενεζουέλας σε λίγες ημέρες, μια επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης που δεν έχει ξανασυμβεί στη Λατινική Αμερική εδώ και γενιές.

Οι ειδικοί διαφωνούν ως προς την πιθανότητα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να απογειωθούν από το USS Gerald R. Ford για να βομβαρδίσουν στόχους εντός της Βενεζουέλας και να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί.

Ωστόσο, είτε εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό είτε απλώς περιπολεί στην Καραϊβική καθώς οι ΗΠΑ ανατινάζουν σκάφη που κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών, η παρουσία του πολεμικού πλοίου των 100.000 τόνων από μόνη της στέλνει ένα μήνυμα, σημειώνει το Associated Press.

«Αυτή είναι η ουσία του τι σημαίνει να έχεις ξανά την αμερικανική στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική», δήλωσε η Elizabeth Dickinson, ανώτερη αναλύτρια της International Crisis Group για την περιοχή των Άνδεων. «Και έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες στη Βενεζουέλα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούν αυτό το γεγονός με κομμένη την ανάσα για να δουν πόσο πρόθυμες είναι οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πραγματικά τη στρατιωτική δύναμη».

Η επικείμενη άφιξη του Ford αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ στη Νότια Αμερική, την οποία περιγράφει ως επιχείρηση καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Εντείνει την ήδη μαζική συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή, με πρόσθετη πίεση από τις εκπαιδευτικές πτήσεις βομβαρδιστικών αεροσκαφών κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, τις επιχειρήσεις της CIA που έχουν εγκριθεί δημοσίως εντός της χώρας και τις επιθέσεις με σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, που έχουν προκαλέσει το θάνατο πάνω από 75 ανθρώπων.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν από καιρό αεροπλανοφόρα ως μέσα αποτροπής για να ασκήσουν πίεση και να επηρεάσουν άλλες χώρες, συχνά χωρίς να χρησιμοποιήσουν καθόλου βία. Μεταφέρουν χιλιάδες ναύτες και δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα σε μια άλλη χώρα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ονόμασε επίσημα την αποστολή «Επιχείρηση Southern Spear» την Πέμπτη, τονίζοντας την αυξανόμενη σημασία και μονιμότητα της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Μόλις φτάσει το Ford, η αποστολή θα περιλαμβάνει σχεδόν μια ντουζίνα πλοία του Ναυτικού, καθώς και 12.000 ναύτες και πεζοναύτες.

Αποτροπή της εισόδου ναρκωτικών στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιμένει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στην αποτροπή της εισόδου ναρκωτικών στις ΗΠΑ, καταπολεμώντας τους «οργανωμένους εγκληματίες ναρκοτρομοκράτες».

«Αυτό είναι που κάνει ο στρατός. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί οι δυνάμεις μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του από την G7 στον Καναδά.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο, ο οποίος κατηγορήθηκε ευρέως για νοθεία στις περσινές εκλογές, ως ηγέτη της Βενεζουέλας και χαρακτήρισε την κυβέρνηση «οργανισμό μεταφόρτωσης» που συνεργάζεται ανοιχτά με όσους διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αποστολή του Ford φαίνεται να στοχεύει περισσότερο στην αλλαγή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας παρά στη διακίνηση ναρκωτικών.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να φέρνει ένα αεροπλανοφόρο και να είναι χρήσιμο για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών», είπε η Dickinson. «Νομίζω ότι είναι σαφώς ένα μήνυμα που στοχεύει πολύ περισσότερο στην άσκηση πίεσης στο Καράκας», πρόσθεσε.

Ο Μπράιαν Κλαρκ, πρώην πλοίαρχος του Ναυτικού και αναλυτής άμυνας στο Hudson Institute, ένα συντηρητικό think tank, είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα είχε αποστείλει το Ford «αν δεν είχε την πρόθεση να το χρησιμοποιήσει».

«Πιστεύω ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι πολύ ανοιχτή στη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων», δήλωσε ο Κλαρκ. «Πιστεύω ότι θα θελήσουν να πραγματοποιήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκτός αν ο Μαδούρο παραιτηθεί τον επόμενο μήνα περίπου», τόνισε.

Αφού ο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενημέρωσαν τους βουλευτές την περασμένη εβδομάδα, ο Τζιμ Χάιμς, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, δήλωσε ότι δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν, αλλά επίσης ανέφεραν ότι στοχεύουν τους εμπόρους κοκαΐνης και δεν έχουν την πρόθεση να ανατρέψουν τον Μαδούρο.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, συνταξιούχος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών και ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, αναμένει ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα εκτοξεύσουν πριν από την απογείωση αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών. Είπε ότι η Βενεζουέλα διαθέτει σχετικά εξελιγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας από τη Ρωσία, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους Αμερικανούς πιλότους.

«Επειδή διαθέτουν τόσα πολλά συστήματα, μερικά από τα οποία είναι σχετικά νέα και όλα είναι κινητά, πιθανότατα δεν θα τα καταφέρουμε να τα χτυπήσουμε όλα», ανέφερε ο Κάνσιαν. «Επομένως, υπάρχει κάποιος κίνδυνος να χάσουμε κάποια αεροσκάφη», επεσήμανε.

Κινητικότητα στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μια «μαζική» κινητοποίηση στρατευμάτων και πολιτών για την άμυνα ενάντια σε πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ. Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνιο Λόπεζ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «δυνάμεις χερσαίες, εναέριες, ναυτικές, και πυραυλικές» θα συμμετάσχουν σε μια διήμερη άσκηση ετοιμότητας «για την αντιμετώπιση ιμπεριαλιστικών απειλών».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε μέλη του στρατού, της αστυνομίας και των πολιτοφυλακών να στέκονται σε σχηματισμούς σε όλη τη χώρα. Ο Παντρίνιο επίσης προέβη σε δηλώσεις, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, στέκοντας δίπλα σε ένα σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος σε μια στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα, Καράκας.

Ο Mαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία στις ΗΠΑ, επιμένει ότι η κυβέρνηση Tραμπ έχει την πρόθεση να τον απομακρύνει από την εξουσία. Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ανανέωσε την υπόσχεσή της για επικείμενη αλλαγή κυβέρνησης.

Ο Ντέιβιντ Σμίλντε, καθηγητής του Πανεπιστημίου Tulane που μελετά τη Βενεζουέλα για περισσότερα από 30 χρόνια, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν διαθέτει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή, ακόμη και με το αεροπλανοφόρο, για να πραγματοποιήσει εισβολή.

«Είναι σύμφωνο με την επιθυμία τους να επιδείξουν αξιόπιστη δύναμη, την οποία ήδη είχαν», είπε ο Smilde για το αεροπλανοφόρο. «Δεν αλλάζει την εξίσωση. Δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να επιτεθούν. Σημαίνει απλώς ότι ο Tραμπ και ο Χέγκσεθ δεν το έχουν ξεχάσει και εξακολουθούν να προσπαθούν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος μέσω επίδειξης δύναμης».

Ο Σμίλντε σημείωσε ότι η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας έχει από καιρό πει στους αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι «απλά μια αξιόπιστη απειλή χρήσης δύναμης» θα προκαλούσε την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μαδούρο. Για τον Τραμπ, ανέφερε, αυτό θα ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης.

Αντιδράσεις

Οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει αντιδράσεις στην περιοχή, στο Κογκρέσο και μεταξύ των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί απέρριψαν τη νομοθεσία που θα έθετε φραγμό στην ικανότητα του Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση κατά της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος πρόσφατα υπέστη αμερικανικές κυρώσεις λόγω κατηγοριών για υποβοήθηση του εμπορίου ναρκωτικών, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις.

Ωστόσο, την επόμενη μέρα μετριάσε τη στάση του, δηλώνοντας ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα συνεχιστεί, εφόσον οι υπηρεσίες εγγυηθούν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ρούμπιο απέρριψε τις αναφορές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σταματήσει την ανταλλαγή πληροφοριών στην περιοχή λόγω ανησυχιών για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή παρέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Οι ΗΠΑ «δεν ζητούν από κανέναν να τις βοηθήσει σε ό,τι κάνουν -σε κανέναν τομέα. Και αυτό περιλαμβάνει και τον στρατό», είπε.

Το Μεξικό, ωστόσο, εντείνει τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή της συμφώνησε με τις ΗΠΑ να αναχαιτίζει σκάφη σε διεθνή ύδατα κοντά στο Μεξικό, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μεταφέρουν ναρκωτικά, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιθέσεις στα παράλια της χώρας.

«Χρησιμοποίησέ το ή χάσε το»»

Το Ford, που αρχικά είχε αποσταλεί στη Μεσόγειο Θάλασσα, βρίσκεται στην περιοχή της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου, αλλά όχι ακόμη στην Καραϊβική. Το αεροπλανοφόρο βρισκόταν στον Ατλαντικό Ωκεανό την Πέμπτη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας που δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Κλαρκ είπε ότι η αποστολή του Ford στη Νότια Αμερική θα είχε ελάχιστη επίδραση στο κόστος και την ετοιμότητα βραχυπρόθεσμα, επειδή απομένουν ακόμα ένας ή δύο μήνες από την προγραμματισμένη αποστολή του.

Ο Κάνσιαν, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να έχουν το Ford «να χασομεράει στην Καραϊβική» για πολύ. Είναι ένα τόσο ισχυρό στρατιωτικό πλεονέκτημα που μπορεί να χρειαστεί αλλού, όπως στη Μέση Ανατολή.

«Είναι μια κατάσταση του τύπου «χρησιμοποίησέ το ή χάσε το»», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.