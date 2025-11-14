Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μέσω δήλωσή του στο CNN, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Καράκας, καλεί τον αμερικανικό λαό ΗΠΑ να συνταχθεί με τη χώρα του, για την ειρήνη στις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Μαδούρο γίνονται εν μέσω εντάσεων καθώς οι ΗΠΑ έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με στόχο να αποτρέψουν πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Αν και η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η στρατιωτική ενίσχυση αποσκοπεί στη διακοπή της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, το Καράκας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν στην πραγματικότητα να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος.

Ο Μαδούρο προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μια άλλη παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό: «Να ενωθούμε για την ειρήνη (της Αμερικής). Όχι άλλοι ατελείωτοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε στα αγγλικά: «Ναι στην ειρήνη, ναι στην ειρήνη».

Σε ερώτημα αν ανησυχεί για πιθανή επιθετική ενέργεια από τις ΗΠΑ, απάντησε διπλωματικά λέγοντας πως επικεντρώνεται στην ειρηνική διακυβέρνηση της χώρας του.

Ο Μαδούρο παρευρέθηκε σε μαζική συγκέντρωση της νεολαίας της Βενεζουέλας και τους προέτρεψε να αντισταθούν στην «απειλή εισβολής» από τις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, μαζί με περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου που περιγράφεται ως η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης» του αμερικανικού ναυτικού.

Η συγκέντρωση αυτή, που θεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989, έχει προκαλέσει εικασίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 80 ατόμων.

Το CNN ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για να στοχεύσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης και διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών εντός της χώρας της Νότιας Αμερικής. Ωστόσο, η κυβέρνηση ενημέρωσε το Κογκρέσο τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν νομική αιτιολόγηση που να δικαιολογεί επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας.

Η Βενεζουέλα με τη σειρά της κινητοποίησε το στρατιωτικό προσωπικό και πολιτοφύλακες.Οι μονάδες πραγματοποιούν ασκήσεις σε όλη τη χώρα για να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε πιθανή απειλή από τις ΗΠΑ.

Η χώρα φαίνεται επίσης να έχει εγκαταστήσει μεγάλα αντικείμενα σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίζουν στρατιωτικά οχήματα, όπως άρματα μάχης.

Ο στρατός της Βενεζουέλας, οι Βολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο Μαδούρο ισχυρίζεται πως έχει 8 εκατομμύρια εφέδρους στις εθελοντικές πολιτοφυλακές του, αν και οι ειδικοί αμφισβητούν αυτόν τον αριθμό, καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσής τους.

Πηγή: skai.gr

