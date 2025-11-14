Ρωσία: Η ουκρανική επίθεση σταματά τις εξαγωγές πετρελαίου από το ρωσικό Νοβοροσίσκ

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα διέκοψε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από επίθεση ουκρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επίθεση ήταν μια από τις μεγαλύτερες που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου. Πραγματοποιήθηκε μετά τις αυξανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του Κιέβου να περιορίσει την δυνατότητες τη Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% εν μέσω φόβων για την προσφορά μετά την επίθεση.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με αεροπορικά και θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας έχουν επανειλημμένα διαταράξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές φέτος, στοχεύοντας λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ένα σύστημα αγωγών και μια σειρά από διυλιστήρια πετρελαίου.

Η Ουκρανία εκτόξευσε επίσης πυραύλους Κρουζ, δήλωσε ο Ζελένσκι

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην κοντινή πόλη Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική εταιρεία αγωγών πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσαν οι πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε ο αεροπορικός συναγερμός, ανέφεραν πηγές.

Σχεδιάζει να εξάγει 1,45 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα από τον τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα, που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα (9 μίλια) νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ.

Τα συντρίμμια από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν στο έδαφος του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, ο οποίος λειτουργούσε κανονικά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον γενικό διευθυντή Γιούρι Μεντβέντεφ.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η σημερινή επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα ελλιμενισμένο πλοίο, πολυκατοικίες και μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Η Delo, μια ομάδα μεταφορών και logistics, δήλωσε ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νοβοροσίσκ, αλλά οι δραστηριότητές της συνεχίστηκαν κανονικά.

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι ένας γερανός υπέστη ζημιές, όπως και πολλά εμπορευματοκιβώτια. Ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δίπλα στον τερματικό σταθμό υπέστη παράπλευρες ζημιές, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε καθώς είχαν βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές σημείο συγκέντρωσης μέσα στο πλοίο.

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ επλήγη περισσότερο

Τα φορτία ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του τερματικού Τσεσκάρις του Νοβοροσίσκ ανήλθαν συνολικά σε 3.22 εκατομμύρια τόνους , ή 761.000 βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές. Για τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ο αριθμός αυτός ήταν 24.716 εκατομμύρια τόνοι.

Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι συνολικά 1.794 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων πετρελαίου εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο και οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου στο διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου ανήλθαν σε 16.783 τόνους.

Σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου, η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Τσεσκάρις. Η ζημιά προκλήθηκε στον προβλήτα 1 και προβλήτα 1Α, τα οποία χειρίζονται δεξαμενόπλοια χωρητικότητας εκτοπίσματος 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχα

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το πετρελαιοφόρο Arlan με σημαία Σιέρα Λεόνε επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότεροι από 170 άνθρωποι και 50 μονάδες εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν αντιμετώπισαν τις συνέπειες της επίθεσης, σβήνοντας γρήγορα τις πυρκαγιές και παρέχοντας βοήθεια στους κατοίκους», είπε ο ίδιος.

Τρία μέλη του πληρώματος του σκάφους που καταστράφηκε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Κοντράτιεφ.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι η πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Τσεσκάρι, ο οποίος διαχειρίζεται εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, είχε κατασβηστεί.

Οι παράκτιες κατασκευές είχαν επίσης υποστεί ζημιές, δήλωσαν, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής πλευράς ανέφερε ότι προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτές τις λεπτομέρειες.

