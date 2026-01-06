Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ συζητούν την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη πέντε κυβερνητικές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές πηγές.

Τα διυλιστήρια των ΗΠΑ στις ακτές του Κόλπου μπορούν να επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το έχουν εισαγάγει στο παρελθόν, πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη Βενεζουέλα.



Πηγή: skai.gr

