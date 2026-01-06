Ο ρόλος της Chevron μετά την ανατροπή Μαδούρο

Ο αμερικανικός κολοσσός Chevron παράγει το 25% του πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο μετά την στρατωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.Ο αμερικανικός κολοσσός Chevron είναι σήμερα η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα. Θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Βενεζουέλας. «Η Chevron μπορεί να επωφεληθεί άμεσα από ένα πιθανό άνοιγμα της αγοράς πετρελαίου της Βενεζουέλας», δηλώνει στο πρακτορείο Reuters ο Φρανσίσκο Μονάλντι, ειδικός σε θέματα ενεργειακής πολιτικής της Λατινικής Αμερικής στο Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice στο Τέξας.



Με περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), η χώρα παράγει σήμερα περίπου 1.000.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Το μερίδιο παραγωγής της Chevron αντιστοιχεί σε 25%.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο«Οι αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας οφείλονται στην Chevron», εξήγησε ο Φρανσίσκο Μονάλντι μιλώντας στην DW τον περασμένο Δεκέμβριο. Με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανίαοι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας χαλάρωσαν αρκετές φορές. «Ο ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ικανοποιήθηκε τόσο πολύ από την αύξηση παραγωγής, που δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TeleSUR: «Η Chevron είναι παρούσα στη Βενεζουέλα εδώ και 100 χρόνια και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται εδώ χωρίς προβλήματα για άλλα 100 χρόνια».Πριν από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων κατά της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA της Βενεζουέλας το 2019 και τον αποκλεισμό από την χρηματοπιστωτική αγορά των ΗΠΑ το 2017, με απόφαση της διακυβέρνησης Τραμπ, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τα επόμενα χρόνια, τόσο η παραγωγή όσο και οι εξαγωγές πετρελαίου κατέρρευσαν.Λίγα αλλάζουν για την Κίνα μετά την αμερικανική επίθεσηΠαρά το γεγονός ότι η Κίνα παραμένει σημαντικός αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας, η χώρα αποσύρθηκε ως επενδυτής από τη χώρα πριν περίπου μια δεκαετία. «Οι κινεζικές αρχές ήταν πολύ απογοητευμένες από την έκταση της διαφθοράς και της σπατάλης. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις και τα πιστώσεις σταμάτησαν», εξηγεί ο Πάρσιφαλ Ντ΄ Σόλα Αλβαράντο, ειδικός στις σχέσεις Κίνας και Λατινικής Αμερικής. Εκτιμά επομένως πως λίγα θα αλλάξουν για την Κίνα ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος στο Καράκας.Μετά την ανατροπή του Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ποντάρει σε εκτόξευση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα: «Θα στείλουμε τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας στη Βενεζουέλα για να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επισκευάσουν την προβληματική πετρελαϊκή υποδομή και να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.Chevron: «Παρόντες όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες»Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, δεν έχει ακόμα πάρει δημόσια θέση για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με την κυβέρνηση στο Καράκας, σχολίασε ήδη τέλη Νοεμβρίου τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτονκαι Καράκας στο Επενδυτικό Φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην αμερικανική πρωτεύουσα. Οι δηλώσεις του μοιάζουν προφητικές: «Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να είμαστε παρόντες όταν αλλάξουν οι συνθήκες, για να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της Βενεζουέλας».Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

