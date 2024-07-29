Ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής της Ουκρανίας

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με drones προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Αριόλ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Δεν υπάρχουν θύματα», διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ μέσω Telegram, τονίζοντας πως καταστράφηκαν δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Δεν είναι σαφές πόσα ουκρανικά drones εξαπολύθηκαν συνολικά εναντίον της Αριόλ.

Νωρίτερα, ο ασκών χρέη περιφερειάρχη στην Κουρσκ ανέφερε πως καταστράφηκαν πάνω από 24 drones κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων κατά κύματα από προχθές Σάββατο ως χθες Κυριακή και ότι υπέστη ζημιά εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Τουλάχιστον 13 ουκρανικά drones καταστράφηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αργά χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ο Αντρέι Σμίρνοφ, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης, μέσω Telegram. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν καταστραφεί άλλα 19. Δεν διευκρίνισε πόσα τέτοια εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν συνολικά.

Πυροσβέστες συνέχιζαν τις προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων από το βράδυ του Σαββάτου, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, προκλήθηκαν επίσης μικρές ζημιές σε κατοικίες.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης χθες πως καταστράφηκαν τουλάχιστον 4 ουκρανικά drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Οι αρχές στη Ρωσία σπανίως αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση των ζημιών που προκαλούν ουκρανικές επιθέσεις.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν εκστρατεία πληγμάτων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς και σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού του στρατού, για να πλήξουν τη ρωσική οικονομία και να μειώσουν τις δυνατότητες του Κρεμλίνου, καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 συνεχίζεται. Κάνουν επίσης λόγο για αντίποινα στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

