Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια δήλωσε σήμερα ότι η Βενεζουέλα ζει «κρίσιμες ώρες» μετά την αμερικανική επίθεση η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
«Βενεζουελάνοι, οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες, να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επιχείρηση ανοικοδόμησής του έθνους μας», δήλωσε ο Ουρούτια σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. Λίγο νωρίτερα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και Νομπελίστρια Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε δηλώσει, σε ανακοίνωση, ότι ο Γκονζάλες Ουρούτια θα πρέπει να αναλάβει αμέσως την προεδρία.
