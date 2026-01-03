Διάγγελμα για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε live τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε όπως αναμενόταν, στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο: «Αργά τη νύχτα, μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα, με τις οδηγίες μου, ο στρατός των ΗΠΑ κατάφερε μία αδιανόητη επιχείρηση, εναέρια και χερσαία, μία επιχείρηση που δεν έχει δει κανείς μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, στην καρδιά του Καράκας για να συλληφθεί ο δικτάκτορας Μαδούρο. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ και έχουμε κάνει και άλλες στο παρελθόν, όπως πρόσφατα στο Ιράν. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που καταφέραμε. Παραλύσαμε όλο το στρατό της Βενεζουέλας και μέσα στη νύχτα πιάσαμε τον Μαδούρο. Πετύχαμε γενικό μπλακ άουτ στο Καράκας με τους ειδκούς μας για να τον πιάσαμε μαζί με τη γυναίκα του. Θα αντιμετωπίσουν τώρα την αμερικανική δικαιοσύνη για τις ναρκοενέργειές τους, κατά του αμερικανικού πληθυσμού.

Να ευχαριστήσω όλους όσους επιχείρησαν. Αν δούμε επιχειρήσεις στο παρελθόν από παλιότερες κυβερνήσεις που απέτυχαν, θα καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχία μας. Το ήξεραν ότι θα επιχειρήσουμε, είχαν προετοιμαστεί, αλλά δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Αν ποτέ δείτε την επιχείρηση, που δεν νομίζω, θα εντυπωσιαστείτε. Χρησιμοιήσαμε πολλά ελικόπτερα, αερπλάνο, αλλά δεν είχαμε καμία απώλεια έμψυχου δυναμικού η υλικού. Ο πιο ατρόμητος στρατός στον πλανήτη με το καλύτερο υλικό στον κόσμο τα κατάφερε. Μόνο αν δείτε τα πλοία μας, θα καταλάβετε. Κάθε πλοίο μας μπορεί να εξολοθρεύσει 25.000 ανθρώπους, αν θέλουν να φέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας»

Πηγή: skai.gr

