ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.