Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υπουργείο Εξωτερικών Βενεζουέλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark