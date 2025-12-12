Το υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας ανέφερε σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν πτήση επαναπατρισμού μεταναστών, η οποία επρόκειτο να αφιχθεί την Παρασκευή, εν μέσω μηνών υψηλής έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση στη νότια Καραϊβική, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό κυρώσεις ανοικτά των ακτών της χώρας.

«Την Πέμπτη λάβαμε την απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλει μονομερώς την επιστροφή πολιτών της Βενεζουέλας, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι η αναστολή διέκοψε μια συντονισμένη διαδικασία και έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες συμφωνίες.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι είναι βέβαιο πως οι ΗΠΑ θα «διορθώσουν» την κατάσταση «το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

