Στις 9 Μαρτίου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδουν την Παρασκευή μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Η δικαστική απόφαση ορίζει ότι η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται απέναντι από το Σωφρονιστικό Συγκρότημα του Μαρμαρά, καθώς και ότι οι μέχρι τώρα συλληφθέντες κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά του Ιμάμογλου και άλλων 406 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση και 7 υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης -το οποίο αποτελείται από 3.900 και πλέον σελίδες- και παρουσίασε στις 11 Νοεμβρίου ο Γενικός Εισαγγελέας Ακίν Γκιουρλέκ, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλοι 406 άνθρωποι κατηγορούνται για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 160 δισ. λιρών (3,81 δισ. δολαρίων) στο τουρκικό κράτος σε διάστημα 10 ετών.

Στο κατηγορητήριο που συνέταξε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ως «πληροφοριοδότης» αναφέρεται η Προεδρία του Συμβουλίου Επιθεώρησης Πολιτικής Διοίκησης, ενώ τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεωργίας και Δασοκομίας, η Επαρχιακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής Κωνσταντινούπολης, ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης και ο Δήμος του Σισλί αναφέρονται «ως θύματα του εγκλήματος».

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να ακούσει τις καταθέσεις 65 μαρτύρων, 8 εκ των οποίων είναι εμπιστευτικές και μετά τις καταθέσεις των κατηγορουμένων. Τέλος, σημειώνει ότι η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 4.600 ημερών.

Οι ποινές που ζητά ο Εισαγγελέας

Το κατηγορητήριο αναφέρει μάλιστα τον Εκρέμ Ιμάμογλου ως ιδρυτή και ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης έχει ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης από 849 έτη έως 2.430 έτη και 6 μήνες στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης για τις κατηγορίες της «σύστασης οργάνωσης με σκοπό την τέλεση εγκλημάτων», της «καταγραφής προσωπικών δεδομένων», της «απόκτησης και διάδοσης προσωπικών δεδομένων», της «απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος», της «παρεμπόδισης της επικοινωνίας», της «ζημίωσης δημόσιας περιουσίας», της «δωροδοκίας», της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών», του «εκβιασμού», της «απάτης κατά δημόσιων θεσμών», της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», της «χειραγώγησης διαγωνισμών», της «σκόπιμης ρύπανσης του περιβάλλοντος» και της «παραβίασης του Νόμου περί Φορολογικής Διαδικασίας, του Νόμου περί Δασοκομίας και του Νόμου περί Μεταλλείων».

Το κατηγορητήριο κατονομάζει επίσης τους κρατούμενους Φατά Κέλες, Μουράτ Ονγκούν και Αντέμ Σοϊτεκίν, μαζί με τον Χουσεΐν Γκιουν (που κρατείται για άλλο έγκλημα), τον φυγόδικο κατηγορούμενο Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου και τον κατηγορούμενο Ερτάν Γιλντίζ (δεν κρατείται), ως «αρχηγούς οργάνωσης».

Το κατηγορητήριο ζητά ακόμη την καταδίκη του κατηγορουμένου Φατά Κέλες σε φυλάκιση από 556 έτη και 8 μήνες έως 1.542 έτη και 8 μήνες για τα ακόλουθα εγκλήματα: «48 κατηγορίες δωροδοκίας», «λήψη δωροδοκίας», «δωροδοκία», «55 κατηγορίες νοθείας σε διαγωνισμούς», «39 κατηγορίες απάτης εις βάρος δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών», «8 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», «παραβίαση του Νόμου περί Μεταλλείων», «παραβίαση του Νόμου περί Δασοκομίας», «πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης», «παραβίαση του Νόμου περί Φορολογικής Διαδικασίας», «εκβίαση», «καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος» και «παρεμπόδιση επικοινωνίας».

Η εισαγγελία ζητά επίσης ποινή φυλάκισης από 287 έτη και 6 μήνες έως 779 έτη και 6 μήνες για τον κατηγορούμενο Μουράτ Ονγκούν για τις κατηγορίες της «δωροδοκίας», της «νοθείας σε διαγωνισμούς 53 φορές», της «απάτης εις βάρος δημόσιων θεσμών 33 φορές», της «παροχής, διάδοσης ή απόκτησης προσωπικών δεδομένων», της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Το κατηγορητήριο προτείνει ποινή φυλάκισης από 86 έως 251 έτη για τον κατηγορούμενο Ερτάν Γιλντίζ για τις κατηγορίες «δωροδοκίας», «νοθείας σε διαγωνισμούς» και «απάτης εις βάρος δημόσιων ιδρυμάτων», ενώ το κατηγορητήριο ζητά ποινή φυλάκισης από 67 έως 194 έτη για τον ύποπτο Αντέμ Σοϊτεκίν για τις κατηγορίες «δωροδοκίας», «επανειλημμένης δωροδοκίας», «εκβίασης» και «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο φυγάς κατηγορούμενος Μουράτ Γκιουλιμπραΐμογλου αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 19 έτη και 6 μήνες έως 51 έτη για εγκλήματα όπως «απάτη κατά δημόσιων ιδρυμάτων», «ξέπλυμα χρήματος», «πλαστογραφία», «παραβίαση του Μεταλλευτικού Νόμου», «παραβίαση του Δασικού Νόμου», «πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης» και «παραβίαση του Φορολογικού Νόμου».

Ο κατηγορούμενος Χουσεΐν Γκιουν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 20 έως 40 έτη για εγκλήματα όπως «σύσταση οργάνωσης για την τέλεση εγκλημάτων» και «παροχή, διάδοση ή απόκτηση προσωπικών δεδομένων».

Το κατηγορητήριο ζητά τέλος την εφαρμογή της μείωσης της ποινής που προβλέπεται στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 221/4 του τουρκικού ποινικού κώδικα, η οποία ρυθμίζει την «αποτελεσματική μετάνοια», στους κατηγορούμενους Αντέμ Σοϊτεκίν, Χουσεΐν Γκιουν και Ερτάν Γιλντίζ, οι οποίοι, μετά τη σύλληψή τους, παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητες της οργάνωσης και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο αυτό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.