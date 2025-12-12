Λογαριασμός
Ο Πούτιν «έστησε» 40 λεπτά τον Πακιστανό πρωθυπουργό που... «μπούκαρε» στη συνάντησή του με τον Ερντογάν - Βίντεο

Σε πλάνα που είδαν τη δημοσιότητα ο Σεχμπάζ Σαρίφ διακρίνεται αμήχανος έως εκνευρισμένος, και μετά τη 40λεπτη αναμονή «μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν

Σαρίφ

Απρόσκλητος επισκέπτης... Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ περίμενε πάνω από 40 λεπτά τον πρόεδρο Πούτιν πριν κουραστεί να... περιμένει και να «μπουκάρει» στη συνάντηση του Ρώσου ηγέτη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Σε πλάνα που είδαν τη δημοσιότητα ο Σαρίφ διακρίνεται αμήχανος έως εκνευρισμένος από το «στήσιμο», και μην αντέχοντας την ταπείνωση σύμφωνα με ινδικά και πακιστανικά ΜΜΕ, «μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν που γινόταν... ακριβώς στη διπλανή αίθουσα. Έφυγε δέκα λεπτά αργότερα.

