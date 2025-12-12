Απρόσκλητος επισκέπτης... Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ περίμενε πάνω από 40 λεπτά τον πρόεδρο Πούτιν πριν κουραστεί να... περιμένει και να «μπουκάρει» στη συνάντηση του Ρώσου ηγέτη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Pakistan’s 🇵🇰 PM Sharif faces major embarrassment in Turkmenistan🇹🇲 — left waiting 40 minutes for Putin🇷🇺, then barged into the Russian leader’s meeting with Erdogan🇹🇷. pic.twitter.com/WWEtUbmH2Z December 12, 2025

Σε πλάνα που είδαν τη δημοσιότητα ο Σαρίφ διακρίνεται αμήχανος έως εκνευρισμένος από το «στήσιμο», και μην αντέχοντας την ταπείνωση σύμφωνα με ινδικά και πακιστανικά ΜΜΕ, «μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν που γινόταν... ακριβώς στη διπλανή αίθουσα. Έφυγε δέκα λεπτά αργότερα.

BKL Pravin!❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins pic.twitter.com/CswKHuUug2 — Major Sammer Pal Toorr (Infantry Combat Veteran) (@samartoor3086) December 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.