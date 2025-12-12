Περισσότεροι από 180 μετανάστες - κυρίως από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν καθώς και την Ινδία, το Νεπάλ και το Μπαγκλαντές.- εισήλθαν στην Πολωνία μέσω κρυφής σήραγγας σε δάσος στα σύνορα με το Λευκορωσία, δήλωσαν σήμερα συνοριοφύλακες.

Περίπου 130 εξ αυτών τέθηκαν υπό κράτηση στην Πολωνία αφού το πέρασμα ανακαλύφθηκε χθες, αλλά οι υπόλοιποι καταζητούνται, δήλωσε σε ανακοίνωση η πολωνική συνοριοφυλακή.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τη σήραγγα, με ύψος μόλις 1,5 μέτρου, για τη στήριξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι και μεταλλικές ράβδοι.

🇵🇱Kolejny tunel pod zaporą na granicy polsko-białoruskiej. 60 m długi, 1,5 m wysoki, wejście 50 m po białoruskiej stronie. Zatrzymano ponad 130 ze 180 nielegalnych imigrantów, trwają poszukiwania pozostałych, głównie z Afganistanu i Pakistanu oraz Indii, Nepalu i Bangladeszu. pic.twitter.com/i5SfUQgLDw — Adam Gwiazda (@delestoile) December 12, 2025

Η «κρυμμένη είσοδος στο δάσος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα (από τον συνοριακό φράκτη) στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράκτη στην πολωνική πλευρά», δήλωσε η συνοριοφυλακή.

Οι φρουροί έθεσαν υπό κράτηση έναν 69χρονο Πολωνό και έναν 49χρονο Λιθουανό που είχαν φθάσει στην περιοχή για να παραλάβουν τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

🇵🇱 Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border.



130 migrants were detained.



The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025

Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι επρόκειτο για την τέταρτη σήραγγα που ανακάλυψε φέτος στην περιοχή Ποντλάσκιε.

Η Πολωνία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία από το 2021.

Έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία και τη Μόσχα, σύμμαχο του Μινσκ, ότι συνωμοτούν για να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία ενθαρρύνοντας ανθρώπους, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, να διασχίσουν τα σύνορα.

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν κατ’ επανάληψη αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.





Πηγή: skai.gr

