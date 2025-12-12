O Τραμπ επαναλαμβάνει πως επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

