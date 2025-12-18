Βενεζουέλα: «Οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται ομαλά», παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στον οποίο ανακοίνωσαν πως προχωρούν οι ΗΠΑ, δεν έχει επηρεάσει, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, τις εξαγωγές πετρελαίου, του κυριότερου πόρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του διεξάγονται ομαλά. Τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με κάθε ασφάλεια», διαβεβαίωσε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA.

Σχεδιασμένος για να στραγγίξει τα έσοδα του Καράκας, ο αποκλεισμός ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει από το καλοκαίρι τη συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ανακοινώνοντας τον αποκλεισμό, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα «έκλεψε» πετρέλαιο και εδάφη που ανήκαν στις ΗΠΑ, χωρίς να στηρίξει κάπου αυτόν τον ισχυρισμό.

Δικαιολογώντας την ανακοίνωσή του, που πυροδότησε αύξηση των τιμών στις αγορές, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές για να χρηματοδοτεί «τη ναρκοτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Μαλιστα, απείλησε ότι ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων - που έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό σκοτώνοντας τουλάχιστον 99 ανθρώπους - «θα συνεχίσει να αυξάνεται» και «το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η κυβέρνηση Τραμπ ήρθε σε επαφή με αμερικανικές πετρελαϊκές για να τις ρωτήσει αν θα επέστρεφαν στη Βενεζουέλα «αφού φύγει» ο πρόεδρος Μαδούρο, αλλά «μέχρι τώρα, η απάντηση είναι σθεναρό "όχι"».

«Αν επιτεθούν στη Βενεζουέλα, ούτε σταγόνα πετρελαίου δε θα μπορέσει να βγει από εδώ προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, ούτε μισή σταγόνα, με κανένα πρόσχημα», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Επίσης στις ΗΠΑ, ο Χοακίν Κάστρο, δημοκρατικός βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας, κατήγγειλε μέσω X τον ναυτικό αποκλεισμό που αποτελεί κατ’ αυτόν «αναμφίβολα πράξη πολέμου».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία έχουν οριακή πλειοψηφία οι ρεπουμπλικάνοι, αναμένεται να εκφραστεί σήμερα όσον αφορά ψήφισμα που θα υποχρεώσει «τον πρόεδρο να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

