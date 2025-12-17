Πολεμικά πλοία της Βενεζουέλας συνοδεύουν πλοία μετά την απειλή αποκλεισμού από τον Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας να συνοδεύει πλοία που μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα κατά την έξοδό τους από τα λιμάνια, κλιμακώνοντας τον κίνδυνο αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή «αποκλεισμού» με στόχο τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, αρκετά πλοία απέπλευσαν από τις ανατολικές ακτές της Βενεζουέλας με ναυτική συνοδεία από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Τα πλοία αναχώρησαν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις και συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας, εφόσον, όπως ανέφερε, δεν έχει δικαίωμα να διέρχεται από το σημείο.

Τα πλοία, που μετέφεραν πετρελαϊκό κοκ και άλλα προϊόντα που συνδέονται με το πετρέλαιο, απέπλευσαν από το λιμάνι Χοσέ με προορισμό αγορές της Ασίας, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Όπως ανέφεραν, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επέβαλε τη στρατιωτική συνοδεία ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Τα πλοία που ταξίδευαν με ναυτική συνοδεία δεν εμφανίζονταν στον τρέχοντα κατάλογο των πλοίων που έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που καθιστά ασαφές εάν θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο του αποκλεισμού που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι εστιάζει σε δεξαμενόπλοια που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις.

Ένα από τα τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος, Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι ενήμερη για τις ναυτικές συνοδείες και εξετάζει διάφορα ενδεχόμενα αντίδρασης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, γνωστή ως PDVSA, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα πλοία που συνδέονται με τις δραστηριότητές της συνεχίζουν να πλέουν «με πλήρη ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη και επιχειρησιακές εγγυήσεις, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματός τους στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το βράδυ της Τρίτης ότι επιβάλλει «ολικό και πλήρη αποκλεισμό» σε δεξαμενόπλοια προς και από τη Βενεζουέλα που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις. Περίπου το 40% των δεξαμενόπλοιων που έχουν μεταφέρει αργό της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον Σαμίρ Μαντάνι, συνιδρυτή της TankerTrackers.com.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου κατέσχεσαν την περασμένη εβδομάδα δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό κυρώσεις και κατευθυνόταν προς την Ασία, μεταφέροντας σχεδόν δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού, μια σημαντική κλιμάκωση στην αντιπαράθεση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κατ’ ιδίαν τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να κατασχεθούν και άλλα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Νικολάς Μαδούρο αντέδρασε με οργή στην κατάσχεση και δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου «με κάθε κόστος».



Πηγή: skai.gr

