Ρευστό κλίμα επικρατεί στις Βρυξέλλες όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών σήμερα, Πέμπτη.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι προτάσεις αλλάζουν ενόσω μιλάμε... Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί». «Δεν έχω δει έως στιγμής κείμενο στο οποίο το Βέλγιο θα μπορούσε να συμφωνήσει» ξεκαθάρισε για την αξιοποίηση των ρωσικών assets.

«Το Βέλγιο απαιτεί όλη η ΕΕ, και χώρες εκτός ευρωζώνης, να αναλάβει το ρίσκο της πρότασης. Άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν την ίδια ευθύνη όπως το Βέλγιο» είπε.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο για την πρόταση να χρησιμοποιηθούν ''παγωμένα'' ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα ρωσικά κεφάλαια είναι μέρος όλων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία»

«Η πρόταση δανείου για επανορθώσεις δεν προσφέρει καμία ασφαλή εγγύηση σε νομική βάση, είναι απλώς ''η καλύτερη δυνατή''. Δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις μας.. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πιθανές συνέπειες στις αγορές» προειδοποίησε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

«Θέλουμε δεσμευτικές γραπτές εγγυήσεις από τα κράτη – μέλη. «Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει assets από χώρες που λένε ότι βλάπτουν τα συμφέροντά τους, και οι σύμμαχοί της όπως η Κίνα μπορεί να συμμετάσχουν στα αντίποινα» επισήμανε ο ντε Βέβερ.

«Αν συμφωνήσουμε σε δάνειο αποζημίωσης, το ρίσκο πρέπει να το μοιραστούμε όλοι μας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών σήμερα, Πέμπτη.

«Υποστηρίζω απόλυτα το Βέλγιο» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ντε Βέβερ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σόοφ σχολίασε ότι κατανοεί τη βελγική στάση για την ανάγκη να διαμοιραστεί ο κίνδυνος με το Βέλγιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει ελπίδα για λύση. «Δεν θέλω συμφωνία χωρίς συναίνεση του Βελγίου» είπε.



Το βράδυ της Τετάρτης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν χωρισμένοι σε στρατόπεδα και φαινόταν απίθανο να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης του Κιέβου, εν μέρει λόγω της επανεμφάνισης των ίδιων διαιρέσεων μεταξύ βορείων και νοτίων σχετικά με το κοινό χρέος, που είχαν τορπιλίσει την ενότητα της ΕΕ κατά την κρίση της ευρωζώνης.

Λίγες μόλις ώρες πριν συγκεντρωθούν οι 27 ηγέτες στις Βρυξέλλες, δύο αντίπαλα μπλοκ συγκρούονται για το αν θα εκδοθεί δάνειο προς την Ουκρανία με εγγύηση τα παγωμένα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία βρίσκονται κυρίως στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο.

Η Γερμανία, μαζί με τις σκανδιναβικές και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το σχέδιο.

