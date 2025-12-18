Politico: Η Ουάσινγκτον ρώτησε τις πετρελαϊκές εταιρείες αν θα επέστρεφαν στη Βενεζουέλα χωρίς τον Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ ρώτησε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αν ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα μόλις φύγει ο ηγέτης Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του ζητήματος. Και μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό «όχι», προσθέτει το Politico.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης προς τον ενεργειακό κλάδο, που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστή, αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ο Λευκός Οίκος οραματίζεται ένα μέλλον της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο — και ταυτόχρονα δείχνει πώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου τόσο βοηθούν όσο και δυσκολεύουν την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι αγορές, με τιμές που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, δίνουν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ασυνήθιστα ελεύθερο πεδίο δράσης για να εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο μέλος του OPEC της Νότιας Αμερικής, όπως και όταν οι αγορές δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές και ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούνιο. Ωστόσο, αυτές οι τιμές είναι επίσης πολύ χαμηλές για να προσελκύσουν τις εταιρείες να αναλάβουν το ρίσκο να επενδύσουν τεράστια ποσά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας, τις οποίες ο πρώην ισχυρός άνδρας Ούγκο Τσάβες κατάσχεσε πριν από δεκαετίες, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου και αναλυτές.

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου κινήθηκε περίπου στα 56 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει περιορισμένους λόγους να ανησυχεί ότι μια επίθεση στη Βενεζουέλα θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης - αλλά σημαίνει επίσης ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν καλύτερες επενδυτικές επιλογές αλλού.

«Έχει ξεκινήσει μια προσέγγιση με τον κλάδο σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης στη Βενεζουέλα», δήλωσε στο Politico μια πηγή με γνώση των συζητήσεων. «Αλλά, ειλικρινά, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κλάδο, λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου και των πιο ελκυστικών πεδίων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η διοίκηση μόλις πρόσφατα άρχισε να προσεγγίζει τον κλάδο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης αυτής.

«Δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις τις εταιρείες να διακινδυνεύσουν κεφάλαια σε ένα αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε μία από τις πηγές.

Η αμερικανική πρωτοβουλία, υπό την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει λάβει επίσης τη συνδρομή του Έβαναν Ρομέρο, πρώην στελέχους της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στο Χιούστον, σύμφωνα με πηγή του κλάδου. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ρομέρο λειτουργούσε ως σύνδεσμος στις συζητήσεις για τις κυρώσεις που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη, μέσω κοινωνικών δικτύων, την επιβολή αποκλεισμού σε πλοία που αναχωρούν από τη Βενεζουέλα μεταφέροντας πετρέλαιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν σε ένα εχθρικό καθεστώς να πάρει το πετρέλαιό μας, τη γη μας ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ΑΜΕΣΑ».

Οι Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International και Baker Hughes δραστηριοποιούνταν όλες στη Βενεζουέλα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τσάβες προσπάθησε να τις αναγκάσει να παραχωρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών των έργων τους στην Petróleos de Venezuela. Η Βενεζουέλα κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που αντιστάθηκαν.

Πηγή: skai.gr

