Με επισημότητα αλλά χωρίς την ετήσια μεγάλη ναυτική παρέλαση, γιορτάστηκε χθες, Κυριακή, η Ημέρα του Ρωσικού Στόλου στην Αγία Πετρούπολη.

Η παρέλαση – η οποία οργανώνεται από το 2017 στην Αγία Πετρούπολη, με τη συμμετοχή σκαφών επιφάνειας και υποβρυχίων - και το παραδοσιακό σόου πυροτεχνημάτων ματαιώθηκαν , για «λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος οδήγησαν τον Πούτιν να ακυρώσει την παρέλαση – επίδειξη της ρωσικής ναυτικής ισχύος. Ενδεικτικά, περίπου 100 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερα από 10 drone αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, σε κοντινή απόσταση από την Αγία Πετρούπολη.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, επισκέφτηκε τη φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» στην Κρονστάνδη, έξω από την Αγία Πετρούπολη, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθεί.

Μάλιστα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την ημέρα, ο Πούτιν, συνεχάρη το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, χαιρετίζοντας την «τόλμη» και τον «ηρωισμό» των Ρώσων ναυτικών που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

