Ενώ ο Τραμπ ζυγίζει τις περικοπές των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, η Γερμανία βρίσκεται σε ρόλο μάντη

Για δεκαετίες, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο γερμανικό έδαφος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των παγκόσμιων επιχειρήσεων της Αμερικής, ενώ είναι και ο πυλώνας της άμυνας της Ευρώπης. Αλλά καθώς η Ουάσινγκτον επανεκτιμά το πού θα σταθμεύουν τα στρατεύματά της, οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο είναι όλο και πιο αβέβαιοι για το τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ταξίδεψε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να βεβαιωθεί ότι η Γερμανία να είναι πλήρως ενημερωμένη για τα σχέδια των ΗΠΑ.

Αφού συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατέστησε σαφές ότι το Βερολίνο αναμένει μια αλλαγή στην αμερικανική στάση.

«Πριν από δύο χρόνια επισήμανα πως κάποια στιγμή οι Αμερικανοί θα έκαναν λιγότερα», ανέφερε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους σημειώνοντας πως: «Προς το παρόν, εμείς στην Ευρώπη μπορούσαμε να υπολογίζουμε ότι κάνουν περισσότερα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν τα δικά τους συμφέροντα - στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, στην ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών».

Αλλά υπάρχει μια ασάφεια για το τι σημαίνει το ότι οι Αμερικανοί «θα κάνουν λιγότερα».

Οι Γερμανοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες συντονισμού, αλλά δεν έχουν λάβει δεσμεύσεις για το τι σχεδιάζουν να κάνουν οι ΗΠΑ και πότε.

Εκτός από τη Γερμανία, η ενδεχόμενη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, ανησυχεί και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ αν και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Συμμαχία, Μάθιου Γουίτακερ δήλωσε πως έχει «καθημερινές συζητήσεις με τους συμμάχους σχετικά με τη διαδικασία».

«Έχουμε συμφωνήσει να μην υπάρξουν εκπλήξεις και να μην υπάρξουν κενά ... στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρώπης», πρόσθεσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Το Βερολίνο προετοιμάζεται για την απομάκρυνση των ΗΠΑ

Η Αμερική έχει ως στόχο να μετατοπίσει τις στρατιωτικές δυνάμεις κυρίως λόγο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού αλλά και την πίεση για μείωση των δαπανών στο εξωτερικό.

Και για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει πως στην ήπειρο θα υπάρχουν λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα.

Από τον Φεβρουάριο, ο Χέγκσεθ, τόνισε, σε ομιλία του δίπλα στον Πολωνό ομόλογό του: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στους στρατούς σας, διότι δεν μπορείτε να υποθέτετε ότι η παρουσία της Αμερικής θα διαρκέσει για πάντα».

Η Γερμανία φιλοξενεί τα περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, με περίπου 35.000 αμερικανικά μέλη των υπηρεσιών να είναι τοποθετημένα σε περίπου 35 περιοχές.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αεροπορική βάση Ramstein, κεντρικός κόμβος για τις αεροπορικές επιχειρήσεις και τις δορυφορικές επικοινωνίες των ΗΠΑ, το Grafenwöhr, το οποίο σύμφωνα με τον στρατό είναι ο μεγαλύτερος χώρος εκπαίδευσης του αμερικανικού στρατού εκτός των ΗΠΑ και βασικά επιτελεία για το στρατιωτικό προσωπικό.

Για τη Γερμανία, η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ αποτελεί εδώ και καιρό ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ασφάλειας - από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι σήμερα, καθώς το Βερολίνο έχει κενά και ελλείψεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Αυτό περιλαμβάνει τις αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές που σταθμεύουν στη δυτική πόλη Büchel, έναν βασικό πυλώνα της κοινής αμυντικής στάσης του ΝΑΤΟ απέναντι σε απειλές όπως η Ρωσία.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Αϊλίν Ματλέ, ανώτερη συνεργάτης για την πολιτική ασφάλειας στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, η αμερικανική παρουσία εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

«Βάσεις όπως το Ramstein δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και για την προβολή ισχύος στη Μέση Ανατολή και, σε κάποιο βαθμό, στην Αφρική», εξηγεί στο Politico. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει χρησιμεύσει ως «πύλη εισόδου» για τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ανέφερε στο Politico πως η μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη υπολογίζεται στο 30%.

«Ανεξάρτητα από το πόσοι στρατιώτες θα αποσυρθούν, αν αποσυρθούν καθόλου, είναι ζωτικής σημασίας να γίνει με τρόπο οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο και να μην είναι έκπληξη για τους Ευρωπαίους συμμάχους», σημειώνει η Ματλέ.

Αλλά με την έκθεση του Πενταγώνου να βρίσκεται ακόμη στα σκαριά, το Βερολίνο δεν είναι σίγουρο για το τι θα περιέχει.

Στόχος της Γερμανίας να έχει από κοντά τις ΗΠΑ

Αυτή η αβεβαιότητα είναι που θέλει ο Πιστόριους να αποτρέψει στο να εξελιχτεί σε κρίση. «Το θέμα είναι να συντονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε μια τέτοια απόφαση, αν και όταν έρθει, ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνα κενά αν οι Αμερικανοί αποσυρθούν» ανέφερε από την Ουάσιγκτον.

Αυτή η ανησυχία έχει ήδη ωθήσει τη Γερμανία να εντείνει τις διπλωματικές επαφές της.

Παράλληλα, τον Ιούνιο, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από περίπου 86 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 153 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 - ανεβάζοντάς τες περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΝΑΤΟ και να υποστηριχθούν οι κοινές δεσμεύσεις για τις υποδομές.

Σύμφωνα με την Ματλέ, η προσπάθεια είναι σκόπιμη - και, μέχρι στιγμής, μέτρια επιτυχής.

Αυτό που επιδιώκει η Γερμανία σε διπλωματικό επίπεδο είναι να διατηρήσει την εύνοια της Ουάσινγκτον και του Τραμπ για αυτό το λόγο και τηλεφώνησε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο ο Μερτς στις αρχές Ιουλίου για να διασφαλίσει την παράδοση των όπλων στην Ουκρανία.

Το τι θα επακολουθήσει, ωστόσο, εξαρτάται αποκλειστικά από την Ουάσινγκτον.



