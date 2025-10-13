Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα κλείσει τις πρεσβείες της στη Νορβηγία και την Αυστραλία και θα ανοίξει νέες στο Μπουρκίνα Φάσο και τη Ζιμπάμπουε, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, μετά από εβδομάδες αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Τα κλεισίματα αποτελούν μέρος της «στρατηγικής ανακατανομής των πόρων», ανέφερε η κυβέρνηση του προέδρου Νικολά Μαδούρο σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι οι προξενικές υπηρεσίες στους υπηκόους Βενεζουέλας στη Νορβηγία και την Αυστραλία θα παρέχονται από διπλωματικές αποστολές, με λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Το Καράκας ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέες πρεσβείες σε «δύο αδελφές χώρες, στρατηγικούς συμμάχους στον αγώνα κατά της αποικιοκρατίας και στην αντίσταση ενάντια στις ηγεμονικές πιέσεις».

Πρόσθεσε ότι αυτές οι νέες πρεσβείες θα χρησιμεύσουν για την έναρξη κοινών έργων που αφορούν τη γεωργία, την ενέργεια, την εκπαίδευση, την εξόρυξη και άλλα κοινά συμφέροντα.

Η απόφαση έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ στο Όσλο ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάντο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Το κλείσιμο των πρεσβειών με τους δύο συμμάχους των ΗΠΑ ακολούθησε επίσης εβδομάδες κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, σημειώνει το Reuters.

Η Βενεζουέλα ζήτησε τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών για τις θανατηφόρες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Καραϊβικής, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησαν την αποκλιμάκωση της έντασης και τον διάλογο.

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών Σεσίλιε Ρόανγκ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο. Η 58χρονη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.