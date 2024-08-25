Ιράκ: Διαδήλωση για τον θάνατο δύο δημοσιογράφων από βομβαρδισμό με drone

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στη Σουλεϊμανίγια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, για να καταγγείλουν τον βομβαρδισμό drone, που αποδίδεται στον τουρκικό στρατό, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε δυο δημοσιογράφους οι οποίες φέρονται να συνδέονταν με το PKK.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τον βομβαρδισμό, που εξαπολύθηκε την Παρασκευή στον τομέα Σαγίντ Σαντέκ.

Πηγή στα ιρακινά σώματα ασφαλείας, όπως και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, έκαναν λόγο για πλήγμα που πιθανόν εξαπέλυσαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο βομβαρδισμός, που άφησε επίσης πίσω έναν άνδρα τραυματισμένο, σκότωσε την Γκιουλιστάν Τάρα, 40χρονη κούρδη δημοσιογράφο από την Τουρκία, και τη Χίρο Μπαχαντίν, ιρακινή κούρδη ειδικευμένη στο μοντάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Εργάζονταν για την εταιρεία παραγωγών CHATR, που τροφοδοτεί δυο «ειδησεογραφικά δίκτυα χρηματοδοτούμενα από το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν» (PKK), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου εκατό άνθρωποι, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές, συγκεντρώθηκαν χθες σε δημόσιο κήπο στη Σουλεϊμανίγια, κρατώντας πορτρέτα των δυο θυμάτων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. «Οι μάρτυρες είναι αθάνατοι», φώναζε μεταξύ άλλων το πλήθος.

«Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί πλήττουν όλο τον κόσμο στο Κουρδιστάν, ο άμαχος πληθυσμός γίνεται θύμα, η ζωή στην επαρχία έχει σχεδόν σταματήσει διότι δεν γίνεται να ζήσεις με τους βομβαρδισμούς μέσα και νύχτα, κάθε λεπτό και κάθε ώρα», είπε η ακτιβίστρια Ρομπάρ Άχμεντ.

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει μόνο κάποιους από τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στο ιρακινό έδαφος. Διεξάγει συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Το κουρδικό ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα, το οποίο διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Οι αντάρτες του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν εδώ και δεκαετίες· στην περιοχή βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες τα τελευταία 25 χρόνια πολλές τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Έπειτα από επίσκεψη τούρκων αξιωματούχων στο Ιράκ, η Βαγδάτη —διακριτικά— χαρακτήρισε τον Μάρτιο το PKK «απαγορευμένη οργάνωση». Και, στα μέσα του Αυγούστου, η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, που προβλέπει ιδίως τη δημιουργία κοινών κέντρων διοίκησης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του PKK.

Ο Ραχμάν Γαρίμπ, διευθυντής του κέντρου METRO για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, στηλίτευσε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης την «αδυναμία» του Ιράκ να πάρει θέση εναντίον των τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του PKK στο έδαφός του.

«Το Ιράκ και το Κουρδιστάν σύναψαν με την τουρκική πλευρά συμφωνία ασφαλείας που τα υποχρεώνει να συμμετέχουν», κατήγγειλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

