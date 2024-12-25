Οι αρχές της Βενεζουέλας άφησαν ελεύθερους «όλους» τους έφηβους που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί κατά την κρίση που ξέσπασε μετά την αμφισβητούμενη από την αντιπολίτευση επανεκλογή του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο στα τέλη του Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

«Είναι καλή είδηση ότι όλοι οι έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, πολλοί νέοι παραμένουν φυλακισμένοι», ανέφερε μέσω X χθες, παραμονή Χριστουγέννων, ο Αλφρέδο Ρομέρο, διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, που υπερασπίζεται τους «πολιτικούς κρατούμενους» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Foro Penal είχε καταμετρήσει πάνω από 160 ανηλίκους που συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου, αφού ανακοινώθηκε η νίκη του προέδρου Μαδούρο παρότι η αντιπολίτευση υποστήριξε πως στην πραγματικότητα ήταν ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, αυτός που κέρδισε.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και κάποιων κρατών της Λατινικής Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια, εξόριστο στην Ισπανία από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, ως εκλεγμένο πρόεδρο, προς μεγάλη δυσφορία της κυβέρνησης στο Καράκας.

Από τους 2.400 ανθρώπους που τέθηκαν συνολικά υπό κράτηση στις ταραχές, οι 956 έχουν πλέον αποφυλακιστεί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές Δευτέρα.

Πολλοί είχαν συλληφθεί χωρίς εντάλματα, σύμφωνα με τις οικογένειές τους και ΜΚΟ, που κατήγγειλαν επίσης ότι αρκετοί υπέστησαν κακομεταχείριση κι βασανιστήρια.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας, στις ταραχές έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 200.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.