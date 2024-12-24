Νέο κύμα αποφυλακίσεων κρατουμένων που είχαν συλληφθεί στις ταραχές που ακολούθησαν την επανεκλογή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που αμφισβητεί η αντιπολίτευση, αύξηση σε 956 τον αριθμό των ανθρώπων που αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εισαγγελία, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Χθες το πρωί εγκρίθηκαν 177 αποφυλακίσεις και κατόπιν άλλες 46 μετά το μεσημέρι, αυξάνοντας σε «956 τις απελευθερώσεις που έγιναν» έπειτα από την κρίση που ξέσπασε μετά τις εκλογές της 28ης Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Την περασμένη Παρασκευή, οι αρχές είχαν ανακοινώσει 200, πέραν των 179 νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα και τις 300 και πλέον που αποφασίστηκαν από τον Νοέμβριο.

Ανάμεσα στους 956 κρατούμενους βρίσκονταν έφηβοι, ωστόσο οι επίσημοι αριθμοί δεν διευκρινίζουν πόσοι ακριβώς ήταν.

Οικογένειες και φίλοι των κρατουμένων ζητούσαν εδώ και εβδομάδες να αποφυλακιστούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Πάνω από 2.400 πολίτες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο. Τους ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για τρομοκρατία και υποκίνηση μίσους και πολλοί οδηγήθηκαν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αφού η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη και διαβεβαίωσε πως νικητής των εκλογών ήταν ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια, εξόριστο στην Ισπανία από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, ως τον εκλεγμένο πρόεδρο, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο.

Κατά τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας, στις ταραχές έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 200.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

