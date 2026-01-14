Ο δημοσιογράφος και πολιτικός της αντιπολίτευσης Ρόλαντ Καρένιο, από τις πιο προβεβλημένες μορφές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, αποφυλακίστηκε σήμερα στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης κρατουμένων που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, όπως γνωστοποίησε η ένωση δημοσιογράφων της χώρας.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο δημοσιογράφος Ρόλαντ Καρένιο αφέθηκε ελεύθερος. Βρισκόταν υπό κράτηση από τις 2 Αυγούστου 2024, συνολικά για έναν χρόνο, πέντε μήνες και δώδεκα ημέρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Συνδικάτο Εργαζομένων στον Τύπο (SNTP) μέσω της πλατφόρμας Χ.

#BalanceSNTP | Hasta este momento (12:00 del mediodía del #14Ene) hemos podido confirmar la excarcelación de 14 de periodistas y trabajadores de la prensa:



1- Ramón Centeno

2- Víctor Ugas

3- Leandro Palmar

4- Belises Cubillán

5- Carlos Marcano

6- Rafael García Márvez

7-… pic.twitter.com/z9fO0WqAFX — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

Ο Καρένιο, ο οποίος είχε φυλακιστεί και στο παρελθόν την περίοδο 2020-2023, συνελήφθη εκ νέου μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της χώρας το 2024.

Σύμφωνα με το SNTP και τη μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, μαζί με τον Καρένιο αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον ακόμη εννέα δημοσιογράφοι.

Στο παρελθόν, ο Καρένιο είχε διατελέσει διευθυντής επιχειρήσεων του αντιπολιτευόμενου κόμματος Voluntad Popular.

Οι απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα κρατούνται περίπου 800 πολιτικοί κρατούμενοι, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν αποφυλακιστεί μόνο μερικές δεκάδες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μεταξύ των αποφυλακισθέντων περιλαμβάνονται και Αμερικανοί πολίτες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό ή τα στοιχεία τους.

Η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων αποτελεί διαχρονικό βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών φορέων. Τόσο ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες —αδελφός της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες— όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τις αποφυλακίσεις ως κίνηση καλής θέλησης. Ο Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, εκτιμώντας ότι το Καράκας επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα στους πλέον γνωστούς πολιτικούς κρατούμενους συγκαταλέγονται ο ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης Χουάν Πάμπλο Γκουανίκα, ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα —στενοί συνεργάτες της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο— ο Ραφαέλ Τουδάρες, γαμπρός του πρώην υποψηφίου προέδρου της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες, ο επικεφαλής του Voluntad Popular Φρέντι Σουπερλάνο και ο Χαβιέρ Ταρασόνα, διευθυντής ΜΚΟ που καταγράφει καταγγελίες για καταχρήσεις από τον στρατό της Βενεζουέλας και ένοπλες οργανώσεις της Κολομβίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.