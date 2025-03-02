Μετά την εκρηκτική λεκτική διαμάχη που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, κάλεσε την Ευρώπη να χαράξει άμεσα μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

«Όποιος βλέπει την Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει: η Ευρώπη είναι μόνη της, και πρέπει τώρα να οπλιστούμε, ανεξάρτητα», προειδοποίησε ο Βέμπερ μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ενημέρωσης Funke την Κυριακή. «Πρέπει επίσης να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού στρατού. Έχει χαθεί ήδη πάρα πολύς χρόνος».

Η δραματική κόντρα Τραμπ και Ζελένσκι -με αποκορύφωμα την άξαφνη ακύρωση της προγραμματισμένης υπογραφής της συμφωνίας για τα ορυκτά της Ουκρανίας και την άρνηση του Τραμπ να επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευση των ΗΠΑ για στρατιωτική βοήθεια- έχει σημάνει συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.

Οι ηγέτες της ΕΕ φοβούνται ότι η αλλαγή των προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αφήσουν εκτεθειμένη την Ουκρανία και να αποδυναμώσουν τη στρατηγική θέση του ΝΑΤΟ στην ήπειρο.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών ΗΠΑ-Ουκρανίας, εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή δημόσια αντιπαράθεση όταν ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι απέτυχε να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και «παίζει με τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επέμεινε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς να λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον Τραμπ να δείχνει στον Ζελένσκι την πόρτα της εξόδου από τον Λευκό Οίκο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Μετά την κόντρα στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το Σάββατο, μετά την οποία το Λονδίνο ανακοίνωσε την παροχή δανείου 2,7 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για αμυντικούς σκοπούς.

Ο Βέμπερ, υψηλόβαθμο στέλεχος του κεντροδεξιού ευρωπαϊκού πολιτικού μπλοκ, προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν αποφασιστικές δεσμεύσεις στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Άπηύθυνε επίσης έκκληση για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, επικρίνοντας την εξάρτησή της από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.

«Εάν οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος συνεργάτης, γιατί εξακολουθούμε να αγοράζουμε τα όπλα μας από αυτούς;», πρόσθεσε ο Βέμπερ.



